Buurtwacht Gouda: 'Zolang we niet weten wie de auto's in de fik steekt, blijven wij doorgaan'

Na de autobranden in Gouda houdt Fouad Khouakhi de boel in de gaten. | Foto: Omroep West

Buurtwacht Gouda: 'We stoppen pas als de dader van de autobranden is gepakt'

Sinds begin mei wordt Gouda geteisterd door autobranden en een dader is nog niet gepakt. Fouad Khouakhi is vrijwilliger bij een speciaal opgezette buurtwacht. Iedere nacht lopen ze hun rondje door de wijk Kort Haarlem. Want ook al zijn er de afgelopen nachten geen auto's in de fik gestoken, de angst blijft.

'Elke dag word je wakker met het idee: zal het mijn auto zijn', legt Fouad uit. De buurtwacht, die is opgezet vanuit de plaatselijke moskee, bestaat uit twintig vrijwilligers. Iedere avond lopen ze in wisselende samenstelling door de wijk in de hoop de dader of daders af te schrikken.

Terwijl Fouad om zich heen kijkt, vertelt hij dat ze werkelijk geen idee hebben wie erachter de branden zit. 'Het kan echt iedereen zijn, je buurman of buurvouw, jong of oud. En dat is ook zo beangstigend. Je weet het niet.'

Scheve ogen aangekeken

Sommige inwoners linken de autobranden aan de Ramadan, want de Islamitische vastenmaand is nu afgelopen en de branden lijken gestopt. Maar Fouad denkt niet dat dat er iets mee te maken heeft. 'De branden begonnen later dan de Ramandan en stopten ook eerder. Maar we sluiten niets uit. Wij willen Gouda leefbaar houden en iedereen die dat tegenwerkt moet hard gestraft worden.'

Woensdag besloot de burgemeester te stoppen met de maatregel om preventief te kunnen fouilleren in een aantal wijken. Dat deed ze omdat het al bijna twee weken rustig is in de stad, maar de onrust is nog niet verdwenen. Volgens de politie zijn er bij die maateregel tientallen mensen preventief gefouilleerd waaruit informatie is verkregen voor het onderzoek.

'Overal in Gouda lopen we rond'

In totaal zijn er zeker vijf buurtwachten speciaal opgezet om de autobranden te voorkomen. En daar is de dader vast niet blij mee, denkt Fouad. 'Je moet wel heel erg je best doen om ongezien een brand te stichten. Overal in Gouda lopen nu mensen rond.'