Tweede Kamerlid Leendert de Lange (VVD) nieuwe burgemeester Wassenaar

VVD-Kamerlid Leendert de Lange (46) wordt de nieuwe burgemeester van Wassenaar. Voorzitter Laurens van Doeveren (VVD) van de vertrouwenscommissie maakte dat dinsdagavond bekend tijdens een ingelaste vergadering van de gemeenteraad. Eerder op de avond maakte de raad tijdens een besloten vergadering een keus uit twee kandidaten die de vertrouwenscommissie had voorgedragen. Het is niet bekend wie de andere kandidaat was.

De Lange was eerder al werkzaam als wethouder in zowel de gemeente Wassenaar als Noordwijk. Ook fungeerde de geboren Wassenaarder als fractievoorzitter van de VVD in Leiden. Sinds 2015 is hij Tweede Kamerlid voor de liberale partij. De gemeenteraad ziet in hem de beste keuze als burgemeester van Wassenaar.

'Leendert de Lange is een ervaren bestuurder die Wassenaar goed kent, ons kan helpen om de bestuurlijke uitdaging die we hebben op te lossen, een verbindend persoon die goed met de diverse Wassenaarse samenleving overweg kan en een nuchtere kijk heeft op het burgemeesterschap', aldus Van Doeveren.

'Extra bijzonder'

In een eerste reactie laat De Lange weten dat hij 'zeer verguld' is met zijn voordracht. 'Dat is voor mij extra bijzonder, omdat ik er ook geboren ben. Het is een enorme eer om te mogen werken aan het verder bouwen aan Wassenaar, dat een belangrijke rol speelt in de Randstad. En het is zaak om het internationale karakter te versterken. Daar ben ik graag het gezicht van.'

Zijn rol als Tweede Kamerlid heeft hij naar eigen zeggen met veel plezier vervuld. 'Maar je moet keuzes maken. En zo'n kans doet zich natuurlijk niet zo heel vaak voor. Helemaal om burgemeester te worden van mijn eigen geboortedorp.'

Opvolger van gevallen Hoekema

De burgemeesterspost in Wassenaar kwam vrij door de val van D66’er Jan Hoekema. Hij trad in december 2016 af nadat hij steeds vaker botste met de gemeenteraad. Zo was hij voorstander van de omstreden fusie met Voorschoten, liet hij de armlastige gemeente een miljoen meebetalen aan de beveiliging van de nieuwe Amerikaanse ambassade, en zag hij honderden illegale parkeerplaatsen in de duinen voor het prestigieuze museum Voorlinden door de vingers.

Na zijn vertrek uit Wassenaar werd Hoekema waarnemend burgemeester van Langeland in Noord-Holland. Maar ook daar moest hij vorig jaar vertrekken nadat uitlekte dat hij in Wassenaar met zijn tijdelijke opvolger Charlie Aptroot een geheime, goudgerande vertrekregeling had afgesproken. Hij kreeg tot zijn pensioen zijn volle loon doorbetaald en mocht in zijn ambtswoning blijven wonen. Zijn vrouw Marleen Barth, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA en toen nog fractievoorzitter in de Eerste Kamer, had ook nog geprobeerd een extra korting op de huur te krijgen. Toen dat uitkwam gaf ook zij de pijp aan Maarten.

Eerste keus uit veertien

In maart bleek dat zich veertien kandidaten bij de Commissaris van de Koning voor de post hadden gemeld: elf mannen en drie vrouwen. Nadat een eerste selectie door de Commissaris de vertrouwenscommissie van fractievoorzitters uit de gemeenteraad met de geselecteerden. Twee van hen werden voorgedragen aan de raad, die vervolgens een keuze maakten.

De droomkandidaat heeft nu eerst nog een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken die hem formeel moet benoemen. De nieuwe burgemeester wordt dan op 18 juli in een openbare raadsvergadering door de Commissaris van de Koning geïnstalleerd. De huidige waarnemer Frank Koen blijft tot die dag in functie. Waar de nieuwe burgemeester komt te wonen is nog niet bekend.