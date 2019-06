Explosie bij brand in Waddinxveen, N207 in beide richtingen afgesloten

Er is veel rookontwikkeling aan de Staringlaan in Waddinxveen. (Foto: Regio15)

Bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Staringlaan in Waddinxveen woedt dinsdagavond brand. Er is in elk geval één explosie door ontstaan, meldt een woordvoerder van de brandweer. Vanwege de grote hoeveelheid vrijgekomen rook is de N207 tussen Boskoop en Waddinxveen in beide richtingen afgesloten.

Er is niemand gewond geraakt. De bovenkant van de gevel van het gebouw is bedekt met asbestplaten, maar zover is het vuur niet gekomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Volgens de brandweerwoordvoerder was er in elk geval geen sprake van een gasexplosie. Omdat er een camping in de omgeving ligt en het niet zeker is hoever de rook zich ontwikkelt, heeft de brandweer extra mankracht ingeschakeld.