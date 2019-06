Regels voor subsidies Leids welzijnswerk veranderen: onrust bij organisaties

Onrust in Leiden bij de welzijnsinstellingen die met subsidie van de gemeente zorgen voor mensen die het moeilijk hebben in de stad. De gemeente wil meer inzicht in waar de subsidies naartoe gaan. Het plan is daarom dat welzijnsinstellingen voortaan Europees moeten aanbesteden.

Een aanbesteding betekent dat iedereen een aanvraag voor subsidie kan doen, mits je maar vooraf duidelijk maakt aan welk project je geld zou willen uitgeven. Om ook daar meer sturing aan te geven geeft de gemeente aan welke diensten en activiteiten nodig zijn. Daarbij zijn drie grote thema’s aangegeven: opgroeien, samen meedoen en basiskracht.

'We willen dat er meer samenhang komt in de activiteiten in de wijken', legt wethouder Marleen Damen (PvdA) uit. 'En we willen ook vooraf de samenwerking met instellingen organiseren.' Door aan de voorkant meer eisen te stellen hoopt de gemeente uiteindelijk met hetzelfde geld betere activiteiten in de wijken te kunnen aanbieden.

Wie doet wat?

Nu is de situatie zo dat instellingen subsidies kunnen krijgen voor dingen als taalles of een buurtgym voor ouderen. Maar er krijgen zoveel verschillende organisaties subsidies dat voor niemand meer duidelijk is wie wat doet. Dat daar meer duidelijkheid in moet komen is voor iedereen helder.

Toch heeft Nathalie Lecina van Studio Moio in Leiden-Noord gemengde gevoelens over het plan van de wethouder. 'Er zijn mensen die zich al 40 jaar inzetten voor de zwakkeren in de stad, en dan wordt ineens duidelijk dat je bestaan volgend jaar onzeker is omdat de contracten al zijn opgezegd. Dan ga je voorbij aan de waardering voor mensen en dat herstel je niet zomaar.'

Spanning en onzekerheid

En ook Janneke Jurgens, werkzaam als sociaal beheerder bij Libertas in Leiden, is geschrokken van de nieuwe regels. 'Het brengt veel spanning en onzekerheid met zich mee’, zegt ze. ‘We doen hier fantastisch werk en je weet niet of je daar volgend jaar nog mee kan doorgaan.'

Libertas is de grootste welzijnsorganisatie in de stad met 70 vaste mensen in dienst en honderden vrijwilligers. Directeur Sjors Gerritsen is blij dat er meer duidelijkheid komt in welzijnsland, maar hij had toch liever wat meer visie gezien bij de gemeente. 'Als de gemeente tegen partijen had gezegd wat ze graag zouden willen zien in de stad dan had ik daar graag over mee gedacht. Zo’n aanbesteding vind ik eigenlijk een te kil instrument voor onze sector.'