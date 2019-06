Familie vermiste Anja Schaap zoekt met sonarboot op water

Bij deze zoekactie kreeg de familie hulp van het onderzoeksteam van de politie. De 33-jarige Anja woont in de wijk Rijnsoever en is na een bezoek aan café In den Blauwen Bock in Katwijk op woensdag 29 mei spoorloos.

In eerste instantie ging de politie ervan uit dat Anja rond 01.00 uur lopend was weggegaan uit het betreffende café. Inmiddels laat de politie weten dat dit om 01.50 uur is geweest. Op 31 mei werd Anja’s tas met daarin haar telefoon gevonden in een sloot aan de Melkweg.

Tips onderzoeken

De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Zo zijn agenten op dit moment bezig de informatie te onderzoeken die ze hebben gekregen van getuigen en binnengekomen tips.

LEES OOK: Vrijwilliger John zoekt mee naar vermiste Anja