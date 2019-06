West Wekker: Wie slaagt er voor het eindexamen en discrimineren Duindorpers?

REGIO -

Goedemorgen! Precies negentig jaar geleden werd Anne Frank geboren in Frankfurt am Main. Ze overleed in februari 1945 aan ziekte en uitputting in concentratiekamp Bergen-Belsen. Het zou zomaar kunnen dat er tijdens een eindexamen vragen over haar zijn gesteld. Vandaag wordt duidelijk wie wel of niet geslaagd is. Dit en meer lees je in de West Wekker.