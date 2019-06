Deltaplan verkeer moet Randstad bereikbaar houden

In de Randstad gaat het voornamelijk om snelwegen die beter op elkaar moeten worden aangesloten. Begin juni werd bekend dat Den Haag de 'filehoofdstad van Nederland' is. Ook het openbaar vervoer in de Randstad moet beter, zoals een betere en snellere ov-verbinding tussen Den Haag en Scheveningen.

Ook zouden er plekken moeten komen waar auto's en openbaar vervoer bij elkaar komen, zodat mensen makkelijker over kunnen stappen. Treinen, trams en bussen moeten vaker rijden en deels worden geautomatiseerd. Reizigers moeten kunnen vertrouwen op een slimme app, die telkens kijkt wat de beste reisopties zijn.

Rekeningrijden

Voor de maatregelen in het Deltaplan is tussen 2020 en 2040 bijna 56 miljard euro nodig. Dat is veel meer dan de overheid nu per jaar aan mobiliteit besteedt. Om dat te betalen willen de vervoersorganisaties dat er rekeningrijden wordt ingevoerd, waarbij automobilisten extra betalen per gereden kilometer. Maar verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft al gezegd dat dat er niet in zit.

