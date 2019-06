Zo gaat het nieuwe provinciehuis van Zuid-Holland eruit zien

Een duurzaam dak, natuurlijk licht wordt in het gebouw 'gefilterd', drievoudige beglazing en een eigen energieopslag. Het is een greep uit de renovatieplannen voor het provinciehuis van Zuid-Holland. Het gebouw aan de Zuid-Hollandlaan in Den Haag wordt onder andere door deze maatregelen 100 procent energie- en CO2-neutraal.

Het gaat om het bestuursgebouw, dat ook een beschermd stadsgezicht is. Het is het provinciale huis van de democratie en huisvest daarmee Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en biedt ruimte voor ontvangsten en events. Het pand is begin jaren zestig opgeleverd en sinds 2010 is, vanwege gesprekken over renovatie, geen groot onderhoud meer gepleegd.

De verbouwing van het Provinciehuis kost bijna 50 miljoen euro. Hoewel vrijwel iedereen overtuigd is van nut en noodzaak, hebben verschillende politieke partijen eerder wel hun zorgen geuit. Zo vrezen de PVV en Partij voor de Dieren dat het duurder wordt dan gepland en de SGP & ChristenUnie zei toen dat de Provinciale Staten 'door het college in een rijdende trein worden geduwd'.

Stadhuis Eindhoven en stadskantoor Venlo

De renovatie van het provinciehuis is toegewezen aan het consortium Hollands Licht. Dat is een samenwerking tussen Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis onder leiding van hoofdaannemer Kuijpers. Kuijpers is niet onbekend met de renovatie van overheidsgebouwen. Zo heeft het bedrijf eerder stadskantoren in Eindhoven en Venlo een facelift gegeven. Ook daar speelde verduurzaming van de gebouwen een grote rol.

Het bureau heeft vijf belangrijke opdrachten: onderhoud, energielevering gedurende vijftien jaar, voldoen aan de duurzaamheidsambitie, een goede werkomgeving creëeren en het moderniseren van het bestuursgebouw.

Glazen dak

Voor langsrijdend verkeer en bezoekers van het Malieveld zal vooral het geheel nieuwe glazen dak. De derde verdieping van het gebouw wordt namelijk vervangen door een duurzame dakopbouw, die natuurlijk licht in het gebouw filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Onder het glazen dak komt een balkon.

Slechts een klein deel van het dak laat het natuurlijk licht door, want de rest van het dak ligt bezaaid met zonnepanelen. Dat zijn er ruim duizend. Die zorgen ervoor dat de energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. De energie wordt opgeslagen in de grond.

Duurzame maatregelen

Een andere duurzaamheidsmaatregel is het opslaan van warme lucht in de zomer, om die vervolgens in de winter te gebruiken. Andersom gebeurt dat ook met de kou in de winter. Zo blijft het gebouw gedurende het hele jaar op goede temperatuur. Verder wordt al het glas in het gebouw vervangen door drievoudige beglazing en wordt alle verlichting vervangen door led-lampen.

Bij de renovatie worden de huidige materialen van het gebouw zo veel als mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde circulaire herkomst. Adviseur Paul van Bergen van DGMR: 'De spullen komen dus niet uit China, maar hier uit de buurt.' Kortom: de renovatie moet een zo'n klein mogelijke voetafdruk achterlaten.

'Logischere entree'

De veranderingen van de renovatie zijn niet alleen van de buitenkant zichtbaar. Na de renovatie arriveert de bezoeker in een grote entree. De centrale hal ligt nu min of meer verscholen en krijgt in de nieuwe situatie op het oog meer ruimte, omdat in het gebouw veel glas wordt gebruikt. De Statenzaal komt waar nu de centrale hal is, waardoor je in theorie de politici kunnen zien vergaderen vanaf de weg. Architect Goverde: 'Zo wordt de connectie gelegd tussen de democratie en de stad.'

De voorbereidingen van de renovatie starten nu, zoals de verhuizing van de Statenzaal en alle werkplekken, maar na de zomer van 2019 gaat de daadwerkelijke renovatie pas beginnen. Als alles volgens plan verloopt, is begin 2022 de renovatie afgerond. Hoe zeker kunnen we zijn dat die deadline wordt gehaald? 'Honderd procent zeker', belooft de directeur van Kuijpers.

