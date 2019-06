Oud-wethouder Karsten Klein directeur FME

In maart nam Klein afscheid van dertien jaar Haagse gemeentepolitiek, zodat hij zich kon richten op de Europese verkiezingen in mei. Hij stond op plek 3 op de kieslijst van het CDA voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Amper een maand na zijn afscheid in april, trok Klein zich terug als kandidaat. 'Door veranderde omstandigheden die mijn rol als vader betreffen, kan en wil ik de stap naar Brussel nu niet zetten en kies ik ervoor in mijn woonplaats Den Haag te blijven.' Wat die veranderde omstandigheden zijn houdt Klein privé.

De directeursfunctie bij FME is volgens Klein wél te combineren met zijn veranderende rol in zijn vaderschap. 'Het kantoor van FME in Zoetermeer ligt op 20 minuten rijden van mijn huis, dus dit is voor mij nog dichterbij dan het centrum van Den Haag', antwoordt hij.

'Deze wereld is mij niet vreemd'

Klein versterkt per half augustus de directie. Hij gaat zich bezighouden met belangenbehartiging voor FME en haar leden, waarbij digitalisering, robotisering, arbeidsmarkt en onderwijs belangrijke thema's zijn. FME heeft 2.200 leden en 45 brancheverenigingen zijn hierbij aangesloten.

'Deze wereld is mij niet vreemd', zo zegt hij. 'Het gaat om innovatieve bedrijven, de maakindustrie. Bij FME zijn bedrijven als Philips aangesloten, maar ook kleinere bedrijven. Het gaat om veel werkgelegenheid.'

Dertien jaar in gemeentepolitiek Den Haag

'Bedrijven kampen met uitdagingen, zoals voldoende technisch geschoold personeel. Samen met bedrijven kijken wij of daar oplossingen voor kunnen komen. Deels heb je daar overheid voor nodig met bijvoorbeeld programma's vanuit het Rijk. Mijn ervaring met de overheid kan ik hier gebruiken. Voor mij komen hier dingen bij elkaar', aldus Klein.

Klein was dertien jaar actief in de Haagse gemeentepolitiek. Acht jaar lang, van 2010 tot 2018, was hij wethouder in Den Haag. In de eerste vier jaar was hij verantwoordelijk voor Jeugd, Welzijn en Sport; in de tweede periode was hij wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens. Van 2006 tot 2010 was hij raadslid en fractievoorzitter namens het CDA. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 was hij een jaar fractievoorzitter voor die partij.

