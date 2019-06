Personeel jeugdzorg laat administratie een dag links liggen: 'Voel me geleid door formulieren'

Wat een heerlijk gevoel is het voor de medewerkers van de jeugdzorg: woensdag mogen ze bepalen welke administratieve rompslomp ze willen schrappen in hun werk. Het is landelijke schrapdag. Een dag georganiseerd door de FNV en het CNV. Minister Hugo de Jonge is bij de aftrap van de actiedag bij Jeugdbescherming West in Den Haag.

De bonden willen af van de enorme hoeveelheid papierwerk in de sector. 'Vooral de dubbele papieren zijn een doorn in het oog', zegt één van de medewerkers van Jeugdbescherming West. 'Ik voel me geleid door formulieren, in plaats van dat ik de leiding heb over een casus', zegt een ander.

Minister Hugo de Jonge geeft aan het probleem te snappen. Hij ondersteunt dan ook de eerste van de drie schrapdagen: 'Vandaag gaan we snappen wat we kunnen schrappen. In september kijken wat er bestuurlijk gebeurd is om daadwerkelijk te kunnen schrappen en in november is er een checkdag of het allemaal gelukt is', zegt de Jonge in een videoboodschap aan het hele land.

FNV wil meer

De FNV is blij met de schrapdagen maar heeft óók nog een geldeis aan de minister. De Jonge zei 420 miljoen euro toe om de tekorten in de jeugdzorg op te lossen. Maar de FNV wil 750 miljoen om de toegenomen tekorten én de toegenomen zorgvraag aan te kunnen. Daarnaast eist de bond 200 miljoen om in de medewerkers te kunnen investeren. De leegloop aan personeel is namelijk enorm.

Als de minister niet aan de eisen van de bonden tegemoet komt volgt er op 2 september een landelijke staking.