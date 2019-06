Tussen de chemokuren deed Tessa examens, maanden later is ze schoon en geslaagd

Tussen de chemokuren je schoolexamens doen. De 16-jarige Tessa Houweling uit Den Haag wilde ondanks haar lymfeklierkanker koste wat het kost haar eindexamen halen. Nu maanden later heeft ze te horen gekregen dat ze haar eindexamen heeft gehaald en dat ze schoon is verklaard.

In november krijgt Tessa te horen dat ze lymfeklierkanker heeft. Ze krijgt chemokuren, maar blijft naar school gaan. 'Ik heb heel vaak gedacht: dit jaar mijn examen halen, dat wordt hem niet. Maar uiteindelijk dacht ik: je wilt dit, dus je gaat het gewoon proberen. En lukt het niet, dan is het jammer en doe je gewoon een jaartje over.'

Tessa wordt gedreven omdat ze een doel heeft. 'Ik wilde heel graag verder met school. Ik wil verpleegkunde niveau 4 gaan doen. En daarom dacht ik: even op mijn tanden bijten, want ik wil dat heel graag doen. Het was soms pittig, want ik had mindere en goede dagen.'

Steun

De ouders van Tessa en haar school Maris College in Den Haag steunen haar. 'School heeft altijd tegen mij gezegd: je kunt dit, dus je gaat het doen. En lukt het niet, dan is het jammer. En mijn ouders zeiden: probeer het gewoon. Daarom heb ik gewoon gedacht: ik ga het proberen.'



Schoon

'Het is heel bijzonder', vertelt de moeder van Tessa. 'We zijn in haar flow meegegaan. Wat Tessa wilde, hebben we gedaan. En als ze het niet wilde, dan vonden we het ook goed.'

In mei krijgt Tessa te horen dat ze schoon is. Woensdag staat minister van Onderwijs Arie Slob voor haar deur met bloemen en taart. Hij komt het nieuws brengen.

'Het grootste cadeau hebben we al gehad: ze is schoon. En dat ze nu geslaagd is, is super meegenomen', zegt haar moeder. Tessa: 'Nu ga ik feestvieren en taart eten.'