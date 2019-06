Politie stopt met preventief fouilleren na autobranden Gouda

Autobrand op De Dreef in Gouda | Foto: AS Media

In Gouda wordt vanaf woensdag niet meer preventief gefouilleerd. Burgemeester Mirjam Salet heeft dat besloten omdat er al anderhalve week geen autobranden zijn geweest en 'fouilleren dan een te zwaar middel is om mee door te gaan'.

In mei gingen 24 auto's in vlammen op in Gouda. 'Op vrijdag 31 mei vond de laatste autobrand in Gouda plaats. Dat betekent dat er al elf nachten op rij geen branden hebben plaatsgevonden. Ik ben blij met die ontwikkeling, maar ben zeker ook voorzichtig', aldus de burgemeester. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. 'Dat betreur ik, met name omdat er daardoor nog steeds een gevoel van onrust wordt ervaren in Gouda.'

Vanaf eind mei werd in de wijken De Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Goverwille preventief gefouilleerd. De politie stopt daar nu mee; wel zijn er vier tijdelijke camera's in Plaswijck geplaatst, meldt de gemeente. Deze camera's zijn aanvullend op 98 permanente camera's in Gouda. Daarnaast blijft de politie toezicht houden in de wijk en zich bezig houden met opsporing. Ook zijn er in verschillende wijken nog buurtwachten actief.

