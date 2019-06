Haagse gemeenteraad steggelt over discriminatie Duindorp

De Haagse raad steggelt over het nut van de publieke dialogen die de gemeente in Duindorp voert. De gesprekken moeten in kaart brengen of er sprake is van discriminatie in de wijk. Volgens een aantal oppositiepartijen helpen deze gesprekken daar niet bij, andere partijen vinden het juist een prima manier om te onderzoeken wat er leeft in de wijk.

Duindorp was woensdagmiddag onderwerp van een fel debat in de Haagse gemeenteraad. Een raadscommissie sprak over het uitvoeren van een onderzoek naar discriminatie in de wijk. In de zomer van 2018 stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor dit onderzoek.

De raad wilde dit onderzoek omdat er een aantal incidenten in Duindorp was, die mogelijk een racistische aanleiding hadden. De ruiten van een Surinaamse Duindorpers werden ingegooid en een Marokkaanse bruidsstoet kreeg het aan de stok met Duindorpers.

'Onnodig stigmatiserend'

Het college was geen voorstander van het onderzoek omdat het 'onnodig stigmatiserend' zou zijn voor de Duindorpers. Om toch te onderzoeken of er sprake is van discriminatie in de wijk, is de gemeente gestart met 'publieke dialogen'. Dat zijn gesprekken tussen gemeente en bewoners over hun woon- en veiligheidsbeleving.

Raadslid Fatima Faid van de Haagse Stadspartij is teleurgesteld. 'Een dialoog is geen onderzoek', zei ze. 'Het is geen veilige omgeving voor slachtoffers van discriminatie. Mensen van kleur kunnen zich hier niet uitspreken. Racisme is niet geborgd in dit onderzoek.'

'Ik sloeg stijl achterover'

Ook Cemil Yilmaz van Nida heeft weinig vertrouwen in een publieke dialoog. 'Ik sloeg stijl achterover toen ik de raadsbrief hierover las. Ik heb veel slachtoffers van discriminatie gesproken. Een algemene tendens is dat zij geen aangifte durven te doen, niet met de media durven praten en niet willen inspreken in de gemeenteraad.'

VVD, PVV en Hart voor Den Haag/Groep de Mos staan lijnrecht tegenover de voorstanders van een Duindorp-onderzoek. Zij vinden een onderzoek überhaupt niet nodig omdat het Duindorpers wegzet als mensen die stelselmatig discrimineren.

'Het echte Duindorp'

'Sommige partijen doen net alsof het een onveilige wijk is', zei VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'De wijk is niet perfect maar dat is het nergens op aarde. De VVD kiest voor het echte Duindorp.'

Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos zei last te hebben van 'plaatsvervangende schaamte'. Davituliani: 'Het is stigmatiserend voor Duindorp en onnodig kwetsend. Er zijn geen signalen dat het probleem structureel is. Waarom dan een onderzoek?'

'Onbekend maakt onbemind'

Coalitiegenoot D66 is juist positief over een onderzoek en de publieke dialogen. 'Volgens mij is het wel belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven zodat we kunnen voorkomen dat er in de toekomst alleen maar meer polarisatie komt', zei D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf. 'Onbekend maakt onbemind.'

Ook wethouder Boudewijn Revis (VVD) ziet de dialogen als een goede onderzoeksmethode. 'Juist in een dialoog kan je achterhalen wat er leeft in de wijk', zei hij. 'En of en wat voor spanningen er zijn. Misschien komen we tot conclusies die leiden tot nieuw beleid.'

Presentatie

Aan het eind van het jaar zal het college de resultaten van de publieke dialogen presenteren.

