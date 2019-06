Afspraken Den Haag en bouwbedrijven: bijna 400 banen voor bijstandstrekkers

Ook opende hij op het ROC Mondriaan virtueel de Energieacademie, waar deze mensen worden opgeleid voor werk in de energietransitie.Juist die omschakeling van fossiele naar duurzame energie levert de komende jaren veel werk op. De bouw- en installatiebedrijven komen nu al vele handjes tekort, terwijl er ook nog duizenden mensen in de bijstand zitten. Alleen al in Den Haag zijn dat er 25.000, terwijl er per jaar 3000 tot 5000 banen in de energietechniek bijkomen.

'Bij de werkakkoorden is iedereen gebaat', zegt wethouder Guernaoui. 'De mensen zelf, die hiermee een eigen inkomen genereren en hun sociale netwerk uitbreiden; de werkgevers, die in deze sector van bouw, techniek en energietransitie met een groeiend aantal vacatures worden geconfronteerd; en de stad zelf, want minder uitkeringen betekent minder beslag op de gemeentelijke financiën.'

Eerste werkakkoord goed voor honderden banen

Guernaoui tekende dit eerste akkoord - er volgen binnenkort afspraken in de zorg, de horeca en het transport - met ruim twintig brancheorganisaties en veertig bedrijven. Samen zijn de afspraken goed voor 388 directe banen en 280 werkontwikkeltrajecten. Daarmee worden mensen die al langer werkloos zijn klaargestoomd voor een gegarandeerde baan.

Bijvoorbeeld bij Kalisvaart Technisch Beheer uit Den Haag, specialist in zonnepanelen en aanverwanten. 'Ik heb eigenlijk tien mensen nodig', zegt eigenaar Leo Kalisvaart, die woensdagavond zijn handtekening zet. Toch heeft hij bij de wethouder maar twee plaatsen aangemeld. 'We hebben ervaring met het werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hele goede, maar soms ook wat minder goed. Het legt een behoorlijk beslag op je mensen. We beginnen voorzichtig.'