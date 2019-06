Haagse raad: meer regie gemeente na gasexplosie Jan van der Heijdenstraat

De gemeente Den Haag moet de regie van het versneld vervangen van verouderde gasleidingen in de stad meer naar zich toetrekken. Daar drong de gemeenteraad woensdagmiddag op aan tijdens een debat over de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat. Maar volgens wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) kan de gemeente niet meer doen dan nu.

Eind januari zorgde een gasexplosie voor een ravage in de Jan van der Heijdenstraat in het stadsdeel Laak. Huizen werden verwoest en tien mensen raakten gewond. Uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), bleek dat een scheur in de verouderde gietijzeren leiding de ontploffing heeft veroorzaakt.

Netbeheerder Stedin is al jaren bezig met het vervangen van deze leidingen maar deze klus heeft vertraging opgelopen. Toch heeft Stedin geen fouten gemaakt in de Jan van der Heijdenstraat omdat deze leidingen een ‘lage prioriteit’ hadden en niet met voorrang vernieuwd hoefden te worden, concludeerde de SodM. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er door alle betrokkenen geen strafbare fouten gemaakt.

Frustrerende uitkomst

Deze uitkomst is frustrerend, vinden politieke partijen. ‘Het is voor ons en gedupeerden zeer onbevredigend dat er uit het onderzoek vooral halve antwoorden zijn gekomen’, zei Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren (PvdD). ‘Wie schuldig en verantwoordelijk is, dat weten we niet’, stelde ook CDA-raadslid Kavish Partiman.

De raad vindt wel dat de gemeente meer moet doen om Stedin aan te sporen de leidingen versneld te vervangen. ‘De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners’, zei PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. ‘Die verantwoordelijkheid moet de gemeente nemen.’

'Gemeente moet druk op Stedin opvoeren'

Gerritsen van de PvdD wil dat de gemeente de druk op Stedin opvoert. ‘Zorg voor een versnelde aanpak van het vervangingsprogramma.’ Het CDA vindt dat de gemeente moet uitstralen dat het ‘bovenop Stedin zit’. En volgens D66 moet de gemeente, Stedin ‘meer achter de broek zitten’.

Volgens wethouder Van Tongeren doet de gemeente al alles wat zij kan doen. Ondanks dat Den Haag aandeelhouder van Stedin is, kan de gemeente geen rechtstreekse invloed uitoefenen. ‘We hebben geen invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering van Stedin. We kunnen het bedrijf niet vertellen wat er gedaan moet worden.’ Bovendien is het SodM de aangewezen instantie die toezicht houdt op de netbeheerder.

'Stedin neemt problemen serieus'

Van Tongeren: ‘De gemeente is de ring daarachter. Onze rol is het bepalen of een straat wel of niet opgebroken kan worden. Daarbij moeten we onder andere rekening houden met de doorstroming van het verkeer en de vrije doorgang voor hulpdiensten.’

Van Tongeren twijfelt er niet aan dat Stedin de problemen serieus neemt. ‘Het is doorgedrongen bij Stedin’, zei ze. ‘De netbeheerder heeft aangegeven dat de leidingen in Laak versneld worden vervangen. Daar hebben de bewoners om gevraagd. Daarnaast is Stedin gisteren en vandaag op zoek gegaan naar mogelijke lekkages. Ook heeft Stedin toegezegd dat lekkages met spoed worden aangepakt.’ Verder zal Stedin gedupeerden zoveel mogelijk helpen bij het afwikkelen van de schade. De wethouder verzekert dat er geen lange, slepende juridische strijd gevoerd zal gaan worden.

