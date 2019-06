Vlag uit voor examenleerlingen: 'Gelukkig kreeg ik goed nieuws'

Vlaggen met schooltassen sieren het straatbeeld. Duizenden leerlingen kregen woensdag te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamens. 'Ik zat in spanning achter mijn telefoon', zegt de Haagse Floris Zandstra. Omroep West bracht in het Haagse Ypenburg wat bloemetjes langs.

Het was nagelbijten voor veel eindexamenleerlingen. Woensdagmiddag kregen ze het verlossende telefoontje met de mededeling of ze geslaagd zijn of niet. 'In het begin was ik niet zo zenuwachtig', zegt een meisje dat slaagde voor haar vmbo op het Montaigne Lyceum in Den Haag. 'Maar het laatste kwartiertje dacht ik: oooh nu wordt het wel heel echt en was ik wel nerveus.'

Ook Floris had flink de zenuwen. 'Ik moest dertig, veertig minuutjes wachten', vertelt hij. 'Ik had speciaal mijn oplader klaargelegd zodat mijn telefoon niet uit kon vallen. Gelukkig kreeg ik goed nieuws.'

'Heel spannend'

Niet alleen leerlingen, ook vaders, moeders, opa's en oma's konden hun zenuwen nauwelijks in bedwang houden. 'Het was heel spannend', zegt een oma uit Ypenburg die de bloemen voor haar kleindochter in ontvangst neemt. 'Ze is zelf zo onzeker en zat te twijfelen, maar eigenlijk wisten we wel dat ze door was.'

