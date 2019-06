Meer dan honderd mondharmonicaspelers blazen Billy Joel het recordboek in

Het is gelukt. In het Zuiderparktheater in Den Haag hebben 110 mondharmonicaspelers 'Piano Man' van Billy Joel gespeeld. Daarmee maken ze kans om in het beroemde Guinness World Records-boek te komen. De recordpoging werd georganiseerd door tributeband The Billy Joel Experience uit Voorburg.

'Het was zo leuk, iedereen was zo enthousiast', vertelt Saskia Reijenga van het management van The Billy Joel Experience na afloop. 'Er waren deelnemers van 6 tot 88 jaar uit Den Haag, Zoetermeer en de wijde omgeving, zo leuk.' Reijenga kan haar enthousiasme nauwelijks bedwingen.

Uiteindelijk deden er 110 mensen mee aan de recordpoging. 'Er hadden zich 200 mensen ingeschreven, maar een aantal is vast afgehaakt door het slechte weer van overdag', aldus Reijenga. En alsof dat nog niet genoeg was, begon de recordpoging ook later door de stroomstoring die een deel van Den Haag woensdag trof.

Prachtig weer

Ondanks dat het hierdoor even niet leek mee te zitten, was het weer uiteindelijk prachtig, de stroomstoring opgelost en de poging geslaagd. De band speelde eerst wat nummers om in de sfeer te komen en toen was het tijd voor 'Piano Man'. Over de vraag of de poging daadwerkelijk in het boek komt, moet de uitgever van het boek uiteindelijk beslissen.

Reijenga blijft ondertussen enthousiast. 'Het samenspelen met zoveel mensen was voor iedereen zo uniek. We waren er allemaal met hetzelfde doel: een mooi nummer neerzetten.'

