Weerman Huub Mizee verklaart lichtende nachtwolken: 'Dit komt door meteorieten'

In de nacht van woensdag op donderdag hing er een ongebruikelijk verschijnsel in de lucht; lichtende nachtwolken zorgden voor een opvallend gezicht. Weerman Huub Mizee legt uit wat we nu precies voorbij hebben zien komen.

'Deze wolken hangen op een veel hogere hoogte dan normale wolken, denk aan tachtig kilometer ongeveer', zegt Mizee. 'Wat we vannacht zagen heeft te maken met meteorieten. Soms vliegen er stukjes gruis met grote snelheid onze dampkring binnen. Dat verbrandt in de atmosfeer, maar laat wel een bepaald soort stof achter. Dat stof vormt de wolken die we donderdagnacht zagen.'

Maar waarom worden de wolken dan zo verlicht? 'Op die hoogte is het erg koud, het kan daar -140 graden worden', gaat Mizee verder. 'Daardoor ontstaan er ijskristallen op de stukjes stof die deze wolken vormen. Wanneer de zon niet te ver van de horizon staat, kan hij die ijskristallen verlichten en dat is wat we gezien hebben.'

Eenmalig?

'Als we dit te zien krijgen is het vooral in de zomer, want tijdens de winter staat de zon veel te ver van ons vandaan om de kristallen te kunnen verlichten. Of het vaker gebeurt? Dat kan zeker, maar hoeft niet elke zomer. Het moet maar net zo zijn dat de combinatie van omstandigheden op hetzelfde tijdstip plaatsvindt.' Volgens Mizee zijn de nachtwolken deze week mogelijk nog vaker te zien, maar zeker weten kunnen we dat niet.

Mizee geeft aan dat hij zelf een fan is van het verschijnsel. 'Het kan op zulke hoogten flink waaien, waardoor de wolken snel van structuur kunnen veranderen. Erg mooi om te zien. Je moet maar net het geluk hebben om het vast te kunnen leggen, tot zo ver is dat voor mij helaas nog niet weggelegd.'