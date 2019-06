Hof doet uitspraak in zaak Mitch Henriquez, volgens justitie gingen agenten 'fors over de schreef'

Het Gerechtshof Den Haag doet woensdagochtend in het Justitieel Complex op Schiphol uitspraak in de zaak Mitch Henriquez. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste begin april een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een beroepsverbod van twee jaar tegen twee agenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez in 2015.

Mitch Henriquez werd eind juni 2015 aangehouden op muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis.

Er waren vijf agenten, met pepperspray en wapenstok, nodig om de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen. Een dag later overleed hij.

Dagenlang onrustig

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk. De Haagse rechtbank veroordeelde de agenten eind 2017 tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar.

De agenten zijn tegen dat vonnis in beroep gegaan

'Fors over de schreef gegaan'

Volgens justitie zijn de agenten bij de aanhouding 'fors over de schreef gegaan.' Zo zou DH01 een nekklem hebben aangelegd en die te lang hebben vastgehouden. 'Dat had hij niet moeten doen. Hij had moeten weten dat dat niet goed was', zei een van de aanklagers tijdens het proces in april.

Het OM gaat er vanuit dat Henriquez waarschijnlijk niet was overleden als de nekklem niet was aangelegd.

