Duizenden Zuid-Hollandse sportduiven vermist na aanvaring met Franse storm

Ongeveer tweeduizend Zuid-Hollandse duiven die zondag door duivensporters in Frankrijk werden opgelaten, zijn vertraagd of nog steeds vermist door een storing waar ze in belandden. Zo'n 10.000 duiven werden opgelaten om in een grote groep weer terug naar Nederland te vliegen, maar de verwachte aankomsttijd rond zondagmiddag werd door bijna geen enkele duif gehaald. Ongeveer tachtig procent is nu weer terecht, eigenaren van ongeveer tweeduizend duiven zitten nog tussen hoop en vrees.

'De dieren zijn zondag opgelaten in Vierzon (midden-Frankrijk), en de bedoeling was dat ze allemaal 's middags weer terug in Nederland zouden zijn', zegt Ben de Keijzer. Hij beheert de Roofvogelboerderij in Berkel en Rodenrijs en was met zijn duiven vertegenwoordigd in deze tocht. Maar die liep niet als verwacht. De beestjes die soms een waarde van honderden tot duizenden euro's kunnen hebben, kwamen ze in een Frans weerfront terecht.

'Zaterdag was er een flinke storm in Frankrijk en konden we onze duiven niet lossen. Op zondag konden ze wel gelost worden, maar door het storingsfront raakten de duiven gedesoriënteerd. Hierdoor vlogen ze alle kanten op behalve de goede', vertelt De Keijzer.

Het zijn je huisdieren

'Intussen heb ik zelf al mijn duiven terug, maar dat geldt niet voor iedereen. Zondagavond was de helft ongeveer weer terecht, dinsdag kwamen er ook veel terug. Ik schat dat nu ongeveer tachtig procent weer bij zijn eigenaar is', vertel De Keijzer. 'Of er paniek ontstond toen er zondag nog zo veel vermist waren? Het zijn wel je huisdieren, dus als je dan niet weet wat ze uitspoken, dan kan dat best voor paniek zorgen ja.'

'Door zo'n storm kan een duif alle kanten opwaaien en op een gegeven moment kan hij tussen de Franse stadsduiven op straat terecht komen. Maar als hij voldoende hersteld is wil hij dan vaak op een gegeven moment wel weer naar huis, dus kan hij nog altijd terugkomen. Voor de duiven die nog vermist zijn is het daarom nu even afwachten.'

Vervelend gevoel, maar geen reden om te stoppen

Voor de duivenhouders die nog niet alle duiven terug hebben is het even doorbijten. 'Je schrijft je in voor zo'n wedstrijd en dan ben je twee weken lang elke dag bezig met je duiven', zegt Martin van Zon uit Krimpen aan de Lek. Hij is meer dan vijftig jaar actief in de duivensport. 'En als die wedstrijd dan letterlijk zo in het water valt door achterlijk weer, dan geeft dat natuurlijk een heel vervelend gevoel. Ik heb 32 duiven opgelaten en heb er nu 20 terug.'

'Dit is nu de derde keer dat dit mij overkomt, maar het hoort allemaal bij de duivensport. Of ik er nu mee op ga houden? Absoluut niet. Ik verwacht vrijdag een paar van mijn beste duiven gewoon terug', zegt Van Zon. 'Duiven gaan na zo'n storm in een overlevingsstand, als ze eenmaal hersteld zijn dan komen ze bij mij vaak weer terug. En als die bij wijze van spreken over twee weken weer moeten vliegen, dan staan ze gewoon weer aan de aftrap. Al zal dat wel een iets minder intens ritje worden, ze moeten wel weer wat zelfvertrouwen opbouwen na deze zware dobber.'

