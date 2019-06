Stephan knipt 'teennagels' van paarden: 'Heel heftig voor je lichaam'

Met een gloeiend heet hoefijzer loopt Stephan van der Gaag naar een paard dat vastgebonden is aan de deur van een stal. Met vaardige handen pakt hij het been van het paard en drukt het hoefijzer op de hoef. De stoom sist wanneer het hete metaal de hoeven raakt. Het paard wordt onrustig. 'Het ziet er heftig uit maar het paard voelt er in principe niet veel van', zegt Stephan.

De Rijswijkse Stephan is 33 jaar en een gepassioneerde hoefsmid. Met een kort geknipt trendy kapsel en een groot stoer leren schort voor, is hij dagelijks tussen de paarden te vinden. Iets wat van jongs af aan al het geval is. 'Ik zag een hoefsmid aan het werk en dacht toen, nou dat wil ik ook wel', vertelt hij.

Daar moest Stephan echter wel wat voor doen, want om hoefsmid te kunnen worden moet je een driejarige opleiding volgen. 'Op school leerde ik dat er ongeveer 450.000 paarden in Nederland zijn. Werk zat dus', lacht hij. 'Ik werk alleen in de regio Zuid Holland. Ik maak soms dagen van tien uur. Maar ik doe het met plezier want er is geen mooier vak dan het vak van hoefsmid', zegt hij met een grijns.

Knippen van teennagels

'Als hoefsmid bekap je de paarden, dat kun je vergelijken met het knippen van je teennagels', legt Stephan uit. 'Die hoeven van paarden groeien best snel, dus één keer in de zes weken moet je bekappen.' Hij pakt een grote tang en begint de 'teennagels' van het paard te knippen. Wanneer dat gedaan is loop hij naar zijn mobiele oven die is ingebouwd in zijn bus en maakt de nieuwe hoefijzers gloeiend heet. Op het aanbeeld slaat hij ze in de juiste vorm.

De animo voor het vak is niet heel groot. Dat komt volgens Stephan omdat het heel erg zwaar is. 'Zelf heb ik al twee hernia's gehad, vertelt Stephan. 'Voor je knieën is het zwaar omdat je natuurlijk de hele dag door je knieën gezakt staat en de hele dag gebukt staat. Het is gewoon heel heftig voor je lichaam dus de meesten houden het niet vol. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ga met zin naar mijn werk omdat ik het zo leuk vind en dan is tien uur werken per dag geen probleem.'

