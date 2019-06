Jongens redden pasgeboren kalfje van verdrinkingsdood

Twee jongens hebben woensdag in de stromende regen een pasgeboren kalfje van de verdrinkingsdood gered. Het kalfje gleed direct na de bevalling een sloot in, aan de Oosthoutlaan in Voorhout. De jongens bedachten zich geen moment en sprongen de sloot in om het kalfje terug op de kant te zetten, meldt de politie op facebook.

Politieagent Auke had woensdagmiddag dienst en reed toevallig langs het weiland waar het kalfje bijna verdronk. 'Ik reed richting Sassenheim over de Oosthoutlaan en ineens zie ik twee jongens met hun kleding aan in de sloot staan met een kalfje in hun handen. Dat maak je natuurlijk niet elke dag mee, dus ik ben onmiddellijk assistentie gaan verlenen. Het bleek dat de koe voor de bevalling een plekje aan de rand van het weiland had opgezocht. Nu doen ze dat wel vaker, maar dit keer gleed het kalfje na het werpen direct de sloot in. Voor het nog maar een teug adem had kunnen halen dreigde het al te verdrinken.'

Gelukkig voor het kalfje was er net een 13-jarige jongen in de buurt. 'De jongen is direct het water in gesprongen en heeft het kalfje weten te redden', vertelt de politieagent. 'Hierbij kreeg hij hulp van een 21-jarige man die in de buurt werkte en die direct is komen helpen. Samen hebben ze het kalfje op de kant in het weiland kunnen zetten, waar het direct door de moeder schoongelikt werd.'

Doorweekt

De politieagent bleef vervolgens bij het kalf in de buurt om te voorkomen dat het beestje opnieuw in de sloot zou belanden. 'Het kalfje was zo prematuur dat het nog niet zelf kon lopen. De twee jongens waren helemaal doorweekt en hadden het heel koud, dus zij zijn weggegaan om droge kleding aan te trekken. Na een uurtje kon het kalfje zelf lopen en was het zelfstandig een meter of tien van de rand gekomen, dus alles is goed afgelopen.'

Het was een bijzondere dag voor Auke. 'Een geboorte vind ik altijd indrukwekkend, maar het is mooi om te zien wat die jongens hebben gedaan. Je komt tijdens het werk ook veel ellende tegen, maar dit soort acties zorgen voor mij voor een zonnetje op een dag met slecht weer. Wat zij deden, daar werd ik heel erg blij van.'