Agent DH01 voorwaardelijke celstraf, DH02 vrijgesproken in zaak-Mitch Henriquez

Het Haagse Gerechtshof heeft woensdag agent DH01 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar voor zijn rol bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez (42) in het Zuiderpark eind juni 2015. Hij krijgt geen beroepsverbod. DH02 is volledig vrijgesproken. Eerder legde de rechtbank een voorwaardelijke celstraf van een half jaar op. De agenten gingen daar tegen in beroep.

Het letsel aan de nek door de aangelegde nekklem 'kan niet anders dan veroorzaakt zijn dan door de nekklem, die DH01 aanlegde', concludeert het Hof. 'De klem is kennelijk niet goed aangelegd. Het risico dat schade wordt veroorzaakt is aanwezig en DH01 wist dit. Het handelen van DH01 was onrechtmatig. Verwijtbaar buitenproportioneel', noemt het hof de nekklem.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste begin april een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een beroepsverbod van twee jaar tegen de agenten. Volgens justitie zijn DH01 en DH02 bij de aanhouding 'fors over de schreef gegaan.' Zo zou DH01 een nekklem hebben aangelegd en die te lang hebben vastgehouden.

Voor zijn aanhouding had Henriquez tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis. Er waren vijf agenten - met pepperspray en wapenstok - nodig om de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen. Een dag later overleed hij. Na de dood van Henriquez was het dagenlang onrustig in de Haagse Schilderswijk.