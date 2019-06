Geslaagd, en nu? Joris (17) laat Nederland achter om rugbyprof te worden

Niet iedereen die slaagt voor zijn eindexamen, weet al wat hij na de lange zomer moet gaan doen. De 17-jarige Joris Zandstra uit Den Haag heeft daar geen last van: sinds hij op zijn zevende begon met rugby, is die sport zijn leven. Daarom vertrekt hij in september naar Engeland, met de droom om prof te worden.

Toen Joris na zo'n veertig minuten nagelbijten te horen kreeg dat hij geslaagd was voor vmbo-t, hing hij niet alleen een tas aan de vlag, maar ook een rugbybal. Een mooi symbool: Joris ging namelijk naar het Segbroek College, dat hem de mogelijkheid bood om buiten zijn school ook veel te trainen bij de Rugby Academy ZuidWest. Vier keer per week begon hij zijn schooldag met een training, en vaak werd er ook nog 's avonds getraind.

Die combinatie tussen sport en school is niet altijd makkelijk geweest, op de basisschool heeft Joris zelfs een jaar overgedaan om op het niveau te komen waar hij nu zit. 'In groep zeven werd ik getest op dyslexie en bleek dat ik drie jaar leerachterstand had. Toen twee jaren achterstand ingehaald in een jaar, maar kreeg ik het advies voor vmbo-kader. Toen heb ik besloten een jaar over te doen, zodat ik naar de mavo kon en ik kon worden toegelaten tot het Segbroek College.'

Sale Sharks

Bij zijn vervolgopleiding zal het aantal trainingsuren niet minder worden. Joris start in september namelijk met een tweejarige rugbyopleiding aan het Myerscough College in Engeland, vlakbij Preston. 'Op de opleiding ga ik meer leren over rugby. Die kennis kan je gebruiken om trainer te worden, maar je wordt ook een betere rugbyspeler.' Daar is het Joris uiteindelijk om te doen. 'Op deze opleiding wordt ook gescout door de academie van Sale Sharks (een profteam uit de buurt van Manchester, red.). Het is uiteindelijk mijn droom om prof te worden.'

Een beetje gek vindt Joris het wel om Den Haag achter te laten, 'maar ik weet dat er daar ook goed voor me wordt gezorgd en ik ben niet heel ver weg, dus als ik wil kan ik zo weer terug zijn.'

