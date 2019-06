Tientallen mensen preventief gefouilleerd in Gouda vanwege autobranden

Een bestelbus in Gouda gaat in vlammen op | Foto: AS Media

Sinds vrijdag 29 mei zijn in Gouda tientallen mensen preventief gefouilleerd. Volgens de politie heeft dat informatie opgeleverd voor het onderzoek naar de autobranden in de stad. Waar de informatie precies uit bestaat, is niet duidelijk.

Woensdag maakte burgemeester Mirjam Salet bekend te stoppen met de maatregel die het mogelijk maakte om preventief te fouilleren in bepaalde wijken in de stad. Ze deed dat omdat er anderhalve week geen autobranden meer zijn geweest. Wel gaf ze aan dat ze merkt dat de onrust er nog steeds is.

In mei gingen 24 auto’s in vlammen op. Een dader is nog niet gepakt. Het onderzoek van de politie is daarom nog in volle gang. Ook zijn er in verschillende wijken nog buurtwachten actief.

LEES OOK: Ooggetuige autobrand Gouda: 'Ik zag iemand wegrennen'