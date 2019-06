Opera Aïda aan Zee op het Zuiderstrand is een strijd met de elementen

Met Aïda aan Zee begint donderdag de dertiende editie van Festival Classique. Hiervoor is uitgeweken naar een bijzondere locatie: het Zuiderstrand van Den Haag. Na eerder openluchtvoorstellingen op de Hofvijver en de Noordboulevard van Scheveningen bouwt de organisatie aan een gewaagde traditie. Want zowel muzikanten als opbouwers hebben te maken met vaak onvoorspelbare weersomstandigheden.

In tegenstelling tot de opbouw van het podium op het Zuiderstrand afgelopen weekend, als het stormt en de regen met bakken uit de hemel valt, is het droog tijdens de eerste repetities van Aïda aan Zee. Toch valt het niet mee voor de muzikanten. Sopraan Martina Prins is duidelijk nog zoekende: 'Ik was net even helemaal de draad kwijt. Ik heb wel vaker buiten gespeeld, maar hier is de akoestiek en de versterking zo anders. Ik heb helemaal geen referentiekader van mijn eigen stem.'

Door het storm- en regenachtige weer van de afgelopen dagen heeft de opbouw van het spectaculaire podium op het Zuiderstrand volgens regisseur David Prins ook al achterstand opgelopen: 'Er was een bouwstop op een gegeven moment omdat de locaties naast ons, een volleybaltoernooi, dat woei in zijn geheel weg.'

Weer of geen weer

Door de vertraging wordt tijdens de repetities dus ook nog aan de tribunes gesleuteld. De opbouw is op zich al een hele onderneming. Zo is op het Zuiderstrand met groot materieel een duin van enkele tientallen meters nagemaakt. In het midden staat een overdekt podium voor het twaalfkoppig orkest. Maar weer of geen weer, de ruim 300 muzikanten spelen onoverdekt. En slecht nieuws voor het publiek: de tribune moet het ook doen zonder overkapping.

Tenor Koos Sekreve heeft dan ook een tip voor de 1200 bezoekers die op donderdag, vrijdag en zaterdag een kaartje hebben kunnen bemachtigen: 'Die moeten warm gekleed zijn en ook een regenjack meenemen. Want ze mogen geen paraplu gebruiken, omdat je daarmee het zicht van een ander belemmert.' Hopen dus dat het droog blijft donderdag-, vrijdag- en zaterdaggavond. Alleen bij extreme weersomstandigheden, zoals afgelopen zaterdag dus, wordt het afgelast. En goed nieuws, want in dat geval is er nog wel de optie om uit te wijken naar zondagavond.

