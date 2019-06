Aan betaald parkeren op zondag valt ook in Katwijk niet meer te ontkomen

Het laatste heilige huisje van Katwijk dreigt om te vallen: gratis parkeren op zondag. De gemeente overweegt ook op deze dag betaald parkeren in te voeren. Reden is dat het tegenwoordig in de 's zomer op de Dag des Heren vaak zo druk is met badgasten, dat het leidt tot chaos in het centrum. Bovendien kan de gemeente het geld goed gebruiken.

De komende jaren moet er 20 miljoen worden bezuinigd. Maar ook in deze streng christelijke badplaats zijn de panelen aan het schuiven, al gaat het niet van harte.

Een belangrijk bezwaar tegen het invoeren van betaald parkeren op zondag is, naast kerkgang en familiebezoek, dat er dan ook ambtenaren op de christelijke rustdag aan het werk moeten om het parkeerbeleid te handhaven. Veel Katwijkers zijn daar tegen. 'Als het nou gaat om dingen die nodig zijn als politie of de zorg, okay, maar voor de luxe…', zegt een mevrouw.

'Door het dorp fietsen om chaos te bekijken'

'Zondag is een heel bijzondere dag, de Opstandingsdag van de Here Jezus', zegt SGP-fractievoorzitter Wouter-Jan Vroegindeweij. 'De SGP vindt het belangrijk dat de zondag ook anders blijft, een dag voor kerkgang, een dag voor ontmoeting.'

Maar de SGP’er weet dat hij in de raad meer alleen komt te staan. Het CDA heeft de mogelijkheid al in het verkiezingsprogramma staan, wel pas na twaalf uur als de kerk uit is. En de Christenunie laat de mogelijkheid open, al is fractievoorzitter Ton de Vries nog niet overtuigd. 'Ik ga wel deze zomer door het dorp fietsen om te kijken of het nou echt zo'n chaos is met parkeren', zegt De Vries.

Geld nodig vanwege bezuinigingen, hete aardappel vooruitgeschoven

Het college van burgemeester en wethouders moet echter fors bezuinigen. Door de overschrijdingen op jeugdzorg, waar de gemeente geen vat op heeft, moet er de komende jaren 20 miljoen worden omgebogen. Zo'n vijf miljoen euro per jaar.

Een simpele rekensom laat zien dat alleen al een volle parkeergarage op de boulevard, die nu op zondag gratis is, met 600 dagkaarten van 10 euro al snel zesduizend euro oplevert. Per dag, juist op drukke zondagen. Maar de hete aardappel over de parkeertarieven heeft het gemeentebestuur nog even voor zich uitgeschoven. In september komt het college met een parkeernota.

Demonstratie en tientallen insprekers bij raadsvergadering

Het college heeft een aantal concrete bezuinigingsmogelijkheden voorgesteld in een kaderbrief. Donderdagavond buigt de raad zich daar voor het eerst over. De raad mag alternatieven aanbrengen als de som onder de streep maar hetzelfde blijft.

Het wordt dan lastig om de zondagse parkeerders te ontzien. Want nu al doen de bezuinigingen op welzijnswerk, het schrappen van allerlei subsidies, het sluiten van de muziekschool en het afstoten van de Dierweide Westerweide in Rijnsburg veel mensen pijn. Voor de deur van het gemeentehuis wordt voor de raadsvergadering donderdag daartegen gedemonstreerd. Zeker 29 insprekers hebben zich bij de griffier aangemeld.