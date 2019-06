Politie zoekt opnieuw naar vermiste Anja Schaap

De 33-jarige Katwijkse wordt sinds eind mei vermist nadat ze vertrok uit café In den Blauwen Bock in het dorp. Inmiddels is al meerdere keren naar de vrouw gezocht, maar tot op heden is niet bekend waar ze is. In de nacht van haar verdwijning is op camerabeelden nog te zien dat ze op de Kanaaldijk in Katwijk is geweest.

Volgens de politie komen er nog steeds tips binnen, die allemaal door het onderzoeksteam worden nagetrokken. Ook worden de social mediakanalen van Anja Schaap onderzocht.

LEES OOK: Vrijwilliger John zoekt mee naar vermiste Anja: 'We willen iemand thuisbrengen'