Den Haag grijpt in op vrije woningmarkt met inkomenseis

Den Haag mag van de gemeenteraad ingrijpen op de vrije markt om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Een van de maatregelen is het stellen van een inkomenseis aan huurders. De raad ging donderdagavond in meerderheid akkoord met de plannen hiervoor van het college.

Vanaf 1 juli komen alleenstaande huurders die meer dan 57.000 euro of meerpersoonshuishoudens die 67.000 euro verdienen niet meer in aanmerking voor een huurhuis dat tussen de 720 en 951 euro per maand kost. Ook wordt het splitsen van woningen in vrijwel de hele stad verboden.

De plannen moeten ervoor zorgen dat de weinige woningen die er zijn, eerlijker worden verdeeld. Volgens VVD-wethouder Boudewijn Revis is de echte oplossing het bouwen van woningen. 'Maar zolang deze er nog niet zijn, moeten we andere maatregelen nemen', zei Revis in de raadsvergadering. 'Het moet helaas want de woningmarkt zit op slot.'

'Meer betaalbare woningen'

Revis wil vooral de mensen met een middeninkomen in de stad houden. 'Nu kunnen leraren, verplegers of agenten heel moeilijk aan een woning komen. Door deze maatregelen komen er meer betaalbare woningen beschikbaar.'

De maatregelen zijn opvallend voor een VVD-wethouder. Liberalen houden over het algemeen niet van ingrijpen in de vrije markt. Volgens D66-raadslid Dennis Groenewold is het 'alsof de Partij voor de Dieren onbeperkt spareribs gaat eten tijdens een fractie-uitje. Maar alle gekheid op een stokje, dit is hard nodig', zei Groenewold.

Blij

Ook Mariëlle Vavier van GroenLinks waardeert de aanpak. 'Het besluit om de middenhuur te reguleren is pijnlijk voor een VVD-wethouder maar ik ben blij dat we onze nek uitsteken.'

VVD-raadslid Jan Pronk vindt de aanpak wel degelijk liberaal. 'Het is juist heel liberaal om marktfalen op te lossen', zei hij. 'Bouwen is het belangrijkst maar ik ben blij dat we het aanbod van huizen voor mensen met een middeninkomen op deze manier kunnen behouden.'

'Verhuurder bepaalt de prijs'

Een aantal partijen twijfelt aan de effectiviteit van de inkomenseis. 'Wat de huurprijs wordt van een woning is aan de verhuurder', stelde Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Gaat de aanpak wel werken en krijgen we uiteindelijk wel meer woningen voor middeninkomens? We moeten het effect goed in de gaten houden.'

Oppositiepartijen CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren en de PVV stemden tegen het voorstel. Volgens het CDA gaan de maatregelen niet werken. 'Je kan gaan reguleren wat je wil maar je lost de problemen niet op', zei CDA-raadslid Kavish Partiman. 'Het enige dat helpt is bouwen.'

Dit lost niets op

Ook de Haagse Stadspartij ziet niets in de plannen. 'Ze gaan weinig opleveren', zei HSP-raadslid Peter Bos. 'Sommige mensen krijgen voordelen en andere minder. Per saldo lost het niets op.' Daarnaast stoort Bos zich eraan dat zogenaamde 'onmisbare beroepen' zoals leraren en agenten voorrang krijgen. 'Dat is positieve discriminatie die totaal misplaatst is. Zijn er dan ook misbare beroepen?'

Op korte termijn start Den Haag een campagne om de stad te informeren over de maatregelen die het stadsbestuur gaat nemen. Een motie van de VVD hierover kreeg voldoende steun.