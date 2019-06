Massale belangstelling voor 'bezuinigingsraad' in Katwijk

Rond 19.15 uur hadden zich vele tientallen studenten, ex-studenten en sympathisanten van de muziekschool verzameld in de hal van het gemeentehuis. Met allerlei instrumenten speelden zij een muzikaal protest. Zingend en spelend op fluiten, accordeons, violen en noem maar op. Vervolgens nam burgemeester Visser een petitie in ontvangst met de handtekening van ruim 2100 Katwijkers die hun muziekschool willen behouden.

Het gemeentebestuur heeft de komende vier jaar twintig miljoen euro nodig om het gat in de begroting te dichten dat vooral is ontstaan door het duurder uitvallen van de jeugdzorg. Belangrijke bezuinigingsvoorstellen zijn het schrappen van subsidies, het afstoten van de dierenweide in Rijnsburg, het sluiten van de muziekschool en het korten met zeven ton op het welzijnskwartier, een brede welzijnsorganisatie die zich inzet om te zorgen dat verschillende kwetsbare groepen en personen zich beter zelf kunnen redden.

'Alsof je het hout voor je eigen brandstapel moet aanleveren'

Naast het muzikaal protest pleitten veel insprekers voor het schrappen van de bezuinigingen op het Welzijnskwartier. 'Ik heb een zware jeugd gehad die mij nog dagelijks in de weg staat', zegt een jonge dame die er nu zelf vrijwilliger is. 'Het Welzijnskwartier heeft mij enorm geholpen en het zou enorm stom zijn om daarop te bezuinigen. Dan komen die jongeren weer op straat te hangen.'

Directeur Piet van Arkel van Welzijnskwartier maakte zich boos over de communicatie en de manier waarop hij de bezuinigingen te horen kreeg. 'Toen wij met onze begroting voor volgend jaar bezig waren en duidelijkheid wilden, zei een ambtenaar nog: waar maak je je zorgen over? Een maand later krijgen we van de wethouder te horen: je moet zeven ton inleveren.' Voor Van Arkel betekent het dat hij veertien tot vijftien mensen moet ontslaan. Daardoor kan hij ook minder vrijwilligers begeleiden. En waarop hij moet bezuinigen is niet duidelijk. 'Alsof je het hout voor je eigen brandstapel moet aanleveren.'

