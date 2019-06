Zeven topstukken uit de collectie van de vernieuwde Leidse Lakenhal

Zeven Leidse verhalen. Dat is de basis voor de nieuwe inrichting van de collectie van Museum de Lakenhal. Het museum in Leiden museum sloot op 17 oktober 2016 zijn deuren voor een ingrijpende verbouwing. Na 975 dagen gaat het museum op 20 juni weer open voor het publiek. We laten je alvast zeven topstukken uit de Leidse verhalen zien, die je niet mag missen.

Devotie in de Middeleeuwen en Renaissance

Het drieluik Het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden geldt als meesterwerk van de noordelijke Renaissance. Op het middelste paneel zit Christus, die als rechter bepaalt over het lot van de mensen. Wie naar de hemel gaat, wordt liefdevol door engelen naar het linkerpaneel gebracht. De slechte mensen worden naar de hel op het rechterpaneel gestuurd. Duivels en gedrochten drijven de verdoemden in de vurige bek van een monster.



Het lijkt een eenvoudig keteltje, maar niets is minder waar. Dit is de hutspotketel, het bekendste voorwerp van Leidens Ontzet. De ketel werd gevonden op 3 oktober 1574, nadat de Spanjaarden het beleg van Leiden hadden opgegeven. Die ketel werd het symbool voor het overleven van de hongersnood en hutspot werd hét voedsel van 3 oktober.



Als beloning voor het verzet tegen de Spanjaarden mocht Leiden van Willem van Oranje een universiteit oprichten. De Leidse Universiteit is dan ook van begin af aan protestants. Het leverde de stad inkomsten en status op. De Universiteit Leiden bleef grote denkers en invloedrijke wetenschappers uit binnen- en buitenland naar de stad trekken.



Leidens beroemdste zoon, Rembrandt van Rijn, schilderde toen hij 18 was ‘Marskramer die een bril verkoopt’. Het werk behoort tot een serie over de vijf zintuigen die Rembrandt rond 1624 schilderde. Het zijn Rembrandts vroegst bekende werken.



Het was wereldberoemd, het Leidse Laken. De productie van deze wollen lakense stoffen droegen bij aan de bloei van de stad. Zeven eeuwen werd het Laken in Leiden gemaakt, in 1977 sloot de laatste fabriek. In de museumwinkel is een hedendaagse versie van het Leids Laken te koop. Speciaal in opdracht van de Lakenhal gemaakt door verschillende kunstenaars.



Een verzamelaar verzamelt niet alleen, maar laat zich ook graag afbeelden met zijn collectie. Dit geeft status en toont zijn brede interesse en grote welstand. De Leidse verzamelaar Paulus van Spijk en zijn vrouw Anna Louise van der Meulen, ca. 1775. Op de achtergrond zie je hun schilderijencollectie.



Kunstenaar Theo van Doesburg richtte in Leiden kunstenaarsbeweging De Stijl op. De Stijl streefde naar een samengaan van beeldende kunst en architectuur. Dit glas-in-loodraam naar zijn ontwerp hing voor een deur van de burgemeesterswoning in Broek in Waterland.



Museum De Lakenhal wordt woensdag officieel geopend door koning Willem-Alexander.