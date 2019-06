Deze bouwterreinen zijn open voor publiek tijdens de Dag van de Bouw

Een kijkje nemen op locaties die normaal gesproken verboden toegang zijn. Het kan komende zaterdag tijdens de Dag van de Bouw. Zo'n dertig bouwlocaties in onze provincie zijn dan opengesteld voor publiek. We hebben een aantal bijzondere locaties voor je op een rij gezet.

Rotterdamsebaan: 10.00 - 16.00

Op de werkterreinen voor de Rotterdamsebaan in Den Haag zijn zaterdag meerdere activiteiten. Zo kunnen bezoekers een wandeling maken over een deel van de Rotterdamsebaan, onder de snelwegen A4 en A13 door. Ook wordt de Victory Boogie Woogietunnel opengesteld voor publiek. Daarnaast wordt er informatie gegeven over bijvoorbeeld de werkzaamheden en de archeologische vondsten.

De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer: 11.00 - 16.00

Tussen Zoetermeer, Den Haag, Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder. Het is nu een agrarisch gebied en moet vanaf 2020 een natuur- en recreatiegebied worden. Wie niet kan wachten om in het gebied te kunnen wandelen, mag tijdens de open dag vast achter de schermen kijken.

Ondergrondse parkeergarage Garenmarkt in Leiden: 10.00 - 16.00

Voor deze open dag moet je niet bang zijn om onder de grond te gaan. In Leiden worden namelijk twee grote ondergrondse parkeergarages aangelegd, waarvan er een al in gebruik is. De bouw van de garage onder de Garenmarkt is in volle gang en op de open dag kun je alvast de bouwkuip in! Nog wel zonder auto...

Onderwijs- en Cultuurcomplex in Den Haag: 10.00 - 15.00

Midden in Den Haag wordt het Cultuurcomplex uit de grond gestampt. Voor wie er langs loopt is het gebouw niet te missen. Maar op de Dag van de Bouw is de bouwplaats vast toegankelijk. Deze bouwplaats is niet geschikt voor mindervaliden.

Rijnlandroute: afgelast

De Dag van de Bouw bij de RijnlandRoute is afgelast, vanwege een dodelijk ongeval op de bouwplaats vorige week. Een bouwvakker kwam bij werkzaamheden om het leven.

Alle projecten die te bezoeken zijn, inclusief de locaties en tijden, zijn hier terug te vinden.