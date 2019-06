Man bedreigt ex-vrouw, advocaat: 'It takes two to tango'

Axel zou zijn ex bedreigd hebben tijdens een ruzie om een autostoeltje. Toen hij na zijn nachtdienst zijn dochtertje op kwam halen, had hij -volgens zijn ex- geen juist kinderstoeltje in zijn werkbus. De twee kregen ruzie. Axel zou daarbij geroepen hebben dat hij haar helemaal verrot zou slaan en dat ze 'voortaan achterom moest kijken.'

Of hij dat ook daadwerkelijk gezegd heeft wil de rechter weten. 'Dat heb ik gezegd', antwoordt Axel. Hij heeft spijt, en dat heeft hij ook al tegen zijn ex gezged. 'U bent er niet trots op?', stelt de rechter nog maar eens vast. 'Dat ben ik zeker niet', antwoordt Axel.

'Een normale omgang tussen papa en mama'

Na de uitbarsting volgde hij een half jaar een behandeling tegen zijn PTSS, een oorzaak van zijn woede-uitbarstingen. 'Om sommige dingen ontplofte ik gewoon.' Nu kan Axel er mee omgaan, zegt hij zelf en begrijpt hij dat hij fout bezig was. 'Het gaat nergens over, dat zie ik nu zelf ook in.'

De bedreiging is zijn ex niet in de koude kleren gaan zitten, blijkt tijdens de zitting. In een brief aan de rechtbank schreef ze dat ze bang is dat haar dochtertje last heeft van de ruzie. Ze wenst in de brief: 'rust, regelmaat en een normale omgang tussen papa en mama.'

'Moe van verdriet en spanningen'

De officier van justitie snapt die angst wel. 'Het slachtoffer is heel moe van verdriet en spanningen.' Voor haar strafeis zoekt de officier het niet in de hoek van de bedreigingen. Volgens haar valt dit onder huiselijk geweld. 'Omdat er een ex-partner bij betrokken is.' En daarop staan zwaardere straffen. Ze eist een werkstraf van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

De advocaat van Axel kijkt anders tegen de zaak aan. Zij vindt dat zowel Axel als zijn ex voor de rechter hadden moeten zitten, of allebei niet. 'It takes two to tango', ofwel: waar twee ruzie hebben, hebben twee schuld, vindt ze. 'Ik begrijp de eis van de officier.' Toch vindt zij het beter als Axel helemaal geen straf zou krijgen.

De middenweg

De rechter gaat daar niet in mee. Hij kiest de middenweg. Dat Axel zijn vriendin bedreigde, dat staat vast. Hij heeft het toegegeven. De rechter vindt dat Axel dit soort woorden niet had mogen gebruiken waar een kind van vier bij was. 'Het is te ernstig om geen straf op te leggen.' Wat in Axels voordeel werkt is dat hij spijt betuigde en hulp zocht. Het vonnis: 40 uur taakstraf, geheel voorwaardelijk.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

