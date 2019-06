Zaak tegen stagiaire die gegevens Holleeder opzocht uitgesteld

De vrouw had bij de rechtbank Midden-Nederland gezocht in de datasystemen van justitie naar informatie over Willem Holleeder en andere personen. In enkele gevallen heeft ze de geheime informatie ook doorgegeven, zo denkt het Openbaar Ministerie.

Dit zou allemaal gebeurd zijn tussen september 2016 en juli 2017. De vrouw heeft hiermee haar geheimhoudingsplicht geschonden.

Nieuwe dagvaarding

Vrijdag zou de strafrechter in Den Haag de zaak behandelen, maar de zitting duurde niet lang. Volgens de advocaat was de rechtbankstagiaire niet op de juiste manier op de hoogte gesteld van de zitting. De dagvaarding was aan haar moeder overhandigd, en niet aan de verdachte persoonlijk. Dat had wel gemoeten, aldus de advocaat.

De rechter was het daarmee eens. Het OM zal nu een nieuwe dagvaarding aan de voormalige stagiaire moeten overhandigen. Dan kan er alsnog een zitting plaatsvinden.

Op de plank

De officier van justitie verzette zich tegen uitstel van de zitting. 'Het zou ongelofelijk zonde zijn als deze zaak misschien weer voor jaren op de plank verdwijnt', zei ze. Haar bezwaren werden door de rechter echter verworpen.