Wim Deetman Studiefonds afgesloten: 'Het heeft mijn leven veranderd'

'Haagse ambassadeurs' worden de 49 studenten ook wel genoemd. Studenten die de afgelopen tien jaar hebben kunnen studeren in Den Haag door het Wim Deetman Studiefonds. Ze kwamen uit de hele wereld naar Den Haag om een master te volgen. Na het behalen van de bul zochten ze hun heil weer in allerlei functies op het gebied van vrede en veiligheid, verspreid over de wereld. 'Het heeft mijn leven veranderd', zegt de Nigeriaanse Ubongabasi Obot. Na tien jaar is het project vrijdag officieel afgelopen.

In januari 2008 kreeg oud-burgemeester Wim Deetman bij zijn afscheid een studiefonds cadeau voor studenten uit ontwikkelingslanden. Ze konden een studie op het gebied van vrede, internationaal recht of veiligheid volgen in de residentie. Via sponsoren en vooral de gemeente Den Haag had het fonds in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar. 'Dat bedrag moesten we van Wim Deetman binnen tien jaar opmaken', zegt voorzitter Chris Mos. 'Dat betekende dat we gemiddeld vijf studenten per jaar een beurs konden geven.'

Deetman had daar zijn redenen voor. 'Heel simpel', zegt hij. 'Ik wilde niet dat het geld werd opgepot. Mensen moesten er echt van kunnen studeren. Daarnaast had ik ook een nuchtere reden. Nu weten ze nu nog wie ik ben, dat kan door de jaren heen vervagen.'

Selectie op kwaliteit

De oud-burgemeester van Den Haag was blij verrast toen hij bij zijn afscheid het studiefonds kreeg dat zijn naam droeg. 'Zelfs een beetje ontroerd', zegt hij eerlijk. 'Maar mijn rol door de jaren heen was beperkt. Wel heb ik gezegd dat de selectie ordelijk en op kwaliteit moest gaan via Nuffic (organisatie voor internationalisering van het onderwijs, red.). Daar ben ik zelf voorzitter van geweest.'

Chirs Mos was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het initiatief is volgens hem een groter succes dan hij ooit had kunnen dromen. 'We hadden studenten uit allerlei landen: China, India, Kenia, Nigeria, Colombia, Brazilië', somt hij een aantal landen op. 'Ze zijn nu werkzaam bij de Verenigde Naties in New York, Unicef, de Europese Bank, War Child, of doen in het land waar ze vandaan komen aan lokale ontwikkeling. Ze zijn vrijwel allemaal terecht gekomen in de sector vrede, internationaal recht en veiligheid.'

Kippenvel

In totaal hebben 49 studenten een masteropleiding gevolgd via het Wim Deetman Studiefonds. Studies die werden gevolgd op de Haagse Hogeschool, of de Haagse campussen van de Leidse of Erasmus universiteit. Met het fonds hadden de studenten ook beschikking over kost en inwoning. Niet vreemd, dat ook die uitgaven erbij zaten, vindt Mos. 'Kippenvel kreeg ik toen ik hoorde in welke omstandigheden sommigen studenten opgroeiden. Ouders hebben krom gelegen om hun kinderen op de universiteit te krijgen. Alleen ze konden in hun eigen land geen vervolgstap maken.' Op dat moment kwam het Wim Deetman Studiefonds om de hoek kijken.

'Ik ben heel dankbaar dat ik via dit studiefonds heb kunnen studeren', zegt de Nigeriaanse Ubongabasi Obot. Ze is tegenwoordig mensenrechtenadvocaat. 'Toen ik de e-mail kreeg waarin stond dat ik in Den Haag kon studeren met de beurs, ben naar buiten gerend. Ik heb heel hard geschreeuwd en gehuild. Het heeft mijn leven veranderd.'

Leefomgeving

Obot heeft voor het studiefonds een kleinschalig rapport geschreven na onderzoek onder alumni. Daarin kwam ook de rol van Den Haag als leefomgeving naar voren. De oud-studenten waren bijna allemaal positief over de hofstad. Een student uit Manilla viel het gestructureerde verkeer op. Ook de Haagse markt, grachten, kanalen en vooral het open karakter van de mensen, waren loftuitingen van de afgestudeerden.

Dat was ook een van de redenen waarom het fonds ooit werd opgericht. 'We hebben 49 ambassadeurs van Den Haag afgeleverd', zegt Mos. Hij vindt het dan ook een doodzonde dat het vrijdagmiddag om 16.00 uur officieel is gestopt. 'Dan is het geld op en zitten de tien jaar erop. Maar we hebben enorm veel succes geboekt. Dit smaakt naar meer.'

Conflictsituaties

Deetman heeft iets minder moeite met het afscheid. 'Ik heb het zo gewild dat het na tien jaar afgelopen was', zegt de oude burgervader. Tenslotte staat Obot met gemengde gevoelens op de slotbijeenkomst. 'Blij met wat ik bereikt heb, maar jammer dat het allemaal afgelopen is.'

Maar de toekomst lonkt voor de mensenrechtenadvocaat. 'In de toekomst wil ik in Nigeria vrouwen helpen in conflictsituaties. Dat wordt mijn volgende stap. Die kan ik maken door het Wim Deetman Studiefonds.'

