Sjaak Polak klaar voor nieuwe uitdaging: ‘Ik wil ADO weer op de kaart zetten’

In de ideale wereld van Sjaak Polak staat vandaag een wandeling van Noordwijk naar Leidschendam op de planning. Een weddenschap, voor als SJC zich wist te handhaven in de derde divisie. De realiteit is echter anders. Polak is weken geleden ontslagen als hoofdtrainer, SJC verloor vorige week kansloos in de nacompetitie en is gedegradeerd. Een gesprek met Polak over de pijn van het onrecht, zijn nieuwe uitdaging bij de ADO-vrouwen en de droom van zijn vrouw.

Wie de naam van Sjaak Polak op Google intikt, krijgt gelijk de legendarische uitspraken van hem te zien in de tijd dat hij voetballer was. Ook als trainer is hij van de gevleugelde oneliners. Zo ook begin april. Polak zegt voor de camera van Omroep West dat hij te voet naar huis gaat als zijn club SJC zich in de laatste weken direct weet te handhaven.

Je had eigenlijk dit weekend een wandeltocht van 25 kilometer gepland!

'Ja, ik vind het jammer. Ik spreek nog geregeld wat jongens van SJC, maar triest dat ze zijn gedegradeerd. De degradatie komt ook vanwege een stukje kwaliteit, maar op basis van vechtlust en wat andere zaken had je ver kunnen komen. Het heeft niet zo mogen zijn.'

Het heeft even geduurd voordat je over het ontslag bij SJC kon praten. Ben je er nu overheen?

'Ik heb het daar enorm naar mijn zin gehad. Het is een mooie vereniging met een goede groep spelers. Maar op een bepaald moment hoor je dat je niet meer verder mag en op non-actief wordt gezet. Dat valt dan rauw op je dak.'

En ook wrang, want je presteert tot dat moment geheel volgens de doelstelling; niet direct degraderen.

'Ja, ik had ook zoiets van 'hoe kan dit, wat is er gebeurd?'. Ik kijk altijd in de spiegel en ik ben eerlijk. En ik vind dat ik daardoor voor bepaalde dingen moet uitkomen. Wat de uiteindelijke reden is geweest om mij op non-actief te stellen? Al sla je me dood. Ik ga niet met modder gooien. Ik heb mijn best gedaan en het ontzettend naar mijn zin gehad met de groep. Dat ik het de laatste paar wedstrijden niet mocht afmaken, dat deed pijn. Ik vind het nog steeds een onrechtmatige beslissing, maar dat kun je niet meer terugdraaien. Het bestuur weet waar we vandaan komen en heeft ook gezegd dat wij niet veel spelers konden halen. Dan weet je ook dat je in de onderste regionen van de derde divisie gaat spelen. Dan vraag ik mij weleens af: waarom zet je de trainer er uit?'

Hoe kijk je naar SJC na je ontslag? Ze hebben nog één keer gewonnen en zijn kansloos onderuit gegaan in de nacompetitie. Is dat nog een pleister op de wonden?

'Dat is het zeker niet. Het is pijnlijk om te zien. De ploeg was aangeslagen na de beslissing om mij op non-actief te stellen. Sommige spelers hebben ook niet getraind. De selectie wist niets van de beslissing van het bestuur. Zij hadden juist aangegeven het seizoen met mij af te willen maken. Dat vind ik het allermooiste om te horen, maar de beslissing is anders geweest. Ook de staf was er ziek van. Ik heb alleen maar tegen hen gezegd dat ze verder moeten. Hoe lastig dat ook is. De gehele selectie heeft een klap gehad en ik denk dat de resultaten van de laatste wedstrijden daar ook mee te maken hebben gehad.'

Heeft het bestuur van SJC gegokt en verloren?

'Weet ik niet. Achteraf wel, maar dat is makkelijk praten. Zij hebben met hun volle verstand deze beslissing genomen. Dat kan je niet meer terugdraaien. Of ze hun fout gaan toegeven weet je niet. Of ze het bewust hebben gedaan, dat weet je ook niet. Het zijn vervelende beslissingen die zij moeten nemen. Ik ben daar de dupe van, maar dat is het lot van een trainer. Zo word je kampioen en ga je bij veel mensen op de schouders en een paar maanden later sta je buiten. De berichten van de spelers na het op non-actief stellen hebben mij ontzettend goed gedaan. Daaruit blijkt dat ik gewoon goed in de groep lag.'

Wat voor man trof jouw vrouw aan na de mededeling van het bestuur van SJC?

'Zij had het niet makkelijk. Ze was ook een beetje emotioneel, omdat zij weet wat ik er voor doe en wat ik er voor laat. Altijd om 16.30 uur in de auto naar Noordwijk om mijzelf goed voor te bereiden. Ik had in eerste instantie moeite met de knop omzetten. Ik heb het allemaal laten zakken en mezelf een spiegel voorgehouden. Ik kan mezelf niet betrappen op fouten en kan recht in de spiegel kijken. Er zijn altijd mensen die je wel of niet mogen, dat houd je altijd. Ik kan met iedereen opschieten, daar ligt het niet aan. Dat ik soms te eerlijk ben geweest, ach, het zij zo.'

Sjaak en zijn vrouw

'Ik probeerde thuis niet vervelend te zijn, maar dat was ik wel. Ik was wat prikkelbaarder. Het is ook niet eerlijk naar mijn kinderen toe geweest. Dan kwamen ze met leuke ideeën en zei ik 'pffff, nu even niet'. Dat is niet eerlijk. Die kinderen kunnen er niks aan doen. Daar heb ik wel spijt van. Het is gewoon een naar moment geweest. Uiteindelijk ben ik wel wat leuke dingen gaan doen. Lekker naar buiten, de hond uitlaten op het strand, zwemmen, voetballen met de kinderen. Uiteindelijk kom je thuis en ga je weer zitten piekeren. Als dan je assistent-trainer belt en zegt dat er geen zak meer aan is, dan doet het wel weer even zeer. Hun goed bedoelde opmerkingen dat het niet leuk meer is, zijn voor mij heel zwaar geweest. Het is een klote situatie geweest, maar goed, we zijn er weer.'

Zou je op dat moment willen dat je iets minder emotioneel persoon was?

'Ik ben emotioneel als mij onrecht wordt aangedaan. En dat gebeurde. Als het is zoals het is en je hebt een fout gemaakt, dan moet je op de blaren zitten. Dat is met ondernemen ook. Als je een fout maakt dan krijg je een klap. Dat is met voetbal ook, alleen dit was een moment dat ik het helemaal niet zag aankomen. Het is gebeurd.'

Hups, patsboem dat kost het, pats, prijzen. Sjaak Polak

Je had het net al even over ondernemen. We zitten hier in jullie nieuwe woon- en cadeauwinkel in Voorschoten, die je eigenhandig verbouwd hebt.

'Ja, met een groep familie en vrienden. Ik ben alleen maar bezig geweest met slopen, verhuizen, wandjes sauzen en opruimen. Wat we hier met z’n allen gedaan hebben, daar zijn we trots op. Het eindresultaat mag er zijn. Mijn rol in het bedrijf is puur ondersteunend. Als je mij nu achter de kassa zet, dan weet ik niet of ik daar geschikt voor ben. Afrekenen en kassasystemen vind ik allemaal te ingewikkeld. Ik weet niet hoe dat werkt. Met computers codes opzoeken voor op de artikelen vind ik leuk. Dan ben ik lekker bezig. Die code hoort bij dat product. Hups, patsboem dat kost het, pats, prijzen. Een beetje rommelen. Ik heb financieel wel wat gedaan. De winkel is van mijn vrouw en haar compagnon. Zij heeft mij tijdens mijn actieve voetbalcarrière altijd gesteund en had toen altijd een droom om een eigen zaak te hebben.'

Is het zo dat jullie relatie in jullie beginjaren volledig in het teken heeft gestaan van jouw voetbalcarrière en dat het nu andersom is?

'Zo kan je het wel noemen.'

Heb je daarom begin april ook voor de ADO-vrouwen gekozen in plaats van een voetbalclub in het buitenland?

'Ja, dat kun je wel zeggen. Ik kon wel naar het buitenland. Dat is mijn ambitie nog steeds, maar je moet kansen krijgen en nu heb ik de kans gekregen om bij mijn cluppie ADO de vrouwen te gaan trainen. En daar heb ik op dit moment ook geen centje spijt van. Als ik zie wat voor groep er staat en hoe hard er getraind wordt. Soms zeg ik wel eens 'een beetje kalm aan’, maar daar willen ze niks van weten. Ze willen er honderd procent voor gaan. Ik vind het een openbaring en het niveau is helemaal niet zo slecht.'

Vrouwen piepen en mauwen niet zoveel Sjaak Polak

Je hebt dus bewust gekozen voor een trainersrol in Nederland om de droom van je vrouw voor te laten gaan?

'Ja, er was een Amerikaanse club die interesse toonde. Ook een laag geklasseerde club in Engeland zocht via Messenger contact, maar ik heb echt bewust gekozen om in Nederland te blijven. Ik wilde eigenlijk een seizoen niks doen, om alles op een rijtje te zetten. Maar zowel de verhuizing van onze zaak als de ADO-vrouwen diende zich tegelijkertijd aan. Het is mooi zo. Van mijn huis naar ADO is zes minuten. Ik kan iedere dag op het veld staan en dat vind ik het mooiste wat er is. De buitenlandse droom blijft.'

Je hebt inmiddels de eerste trainingen met de ADO-vrouwen achter de rug. Wat is het grootste verschil tussen mannen trainen en vrouwen trainen?

'Bij de mannen is het fysieker en harder. Meiden geven elkaar een tikkie, vragen gelijk hoe het gaat en daarna gaan ze weer door. Vrouwen piepen en mauwen niet zoveel. Als mannen hard trainen hoor ik altijd ‘hee trainer ik ben moe hoor’. Bij de vrouwen heb ik dat totaal niet gehad, en ik ben al even bezig. Ze werken hard en willen graag voetballen. Komen allemaal lachend binnen en maken plezier. Wij hebben een goede groep en ik probeer ze met een opdracht het veld in te sturen. Alleen ben je dan wel bang dat je spelers aan het einde weer kwijt gaat raken, maar goed, dan zien we dan wel.'

Ik heb Jackie Groenen wel benaderd ja, maar ze heeft gekozen voor Manchester United Sjaak Polak

'Ik wil ADO weer op de kaart zetten. En ik hoop dat veel Haagse mensen ook bij de dames komen kijken. Eigenlijk moet er een seizoenkaart gemaakt worden waarbij mensen bij de dames én de heren kunnen kijken. Ik vind dat de dames worden ondergesneeuwd en dat is niet terecht. Het is logisch dat ik dat zeg, omdat ik daar zit, maar ik merk nu in de omgeving dat er steeds meer mensen naar het stadion komen om de vrouwen te kijken.'

Vanmiddag komt Oranje weer in actie. Met Victoria Pelova op de bank. Zij is nu nog speelster van ADO, maar vertrekt naar Ajax. Is het niet vervelend voor jou als trainer dat ADO voortdurend leeggeplukt wordt?

'ADO heeft geen groot budget om speelsters grof te betalen. Wij zijn een opleidingsclub, daar ben ik mij van bewust. Iedere goede speelster die wij opleiden zal weggeplukt worden. Als ze elders kunnen spelen voor meer geld, dan zullen ze dat doen. Alleen zitten er ook ADO-vrouwen bij, die de club trouw blijven. Je weet dat het gebeurt. Twente is financieel verder, Ajax heeft een megabudget, dat slaat echt nergens op. Die zijn alleen maar speelsters aan het halen. Daar is ADO nog niet aan toe. Ik wil een steentje bijdragen aan het opleiden. En dan hoop ik dat niet te doen voor de concurrenten, maar voor het buitenland.'

Onlangs maakte international Jackie Groenen haar nieuwe club bekend. Klopt het dat het tussen ADO Den Haag en Manchester United ging?

'Haha, ik heb haar wel benaderd ja, maar ze heeft gekozen voor Manchester United. Dat is ook niet zo gek he.'

Sjaak als trainer van de ADO-vrouwen

Wat is jouw doelstelling?

'Ik wil bij de eerste drie/vier clubs eindigen en ver komen in de beker. Ik wil een aantal accenten aanbrengen waarmee wij het de tegenstander lastiger kunnen maken dan vorig seizoen. We willen ook de mensen vermaken en dus aanvallend voetbal spelen, maar we moeten ook niet teveel weg geven. Ik denk dat het een mooi seizoen gaat worden. En daarnaast meer mensen in het stadion. Het moet een boost krijgen. Het moet niet alleen vol bij de mannen zijn, maar ook bij de vrouwen. Uitverkocht is te ambitieus, maar een hele flank vol zou gaaf zijn. ADO is daar aan toe.'

LEES OOK: Selectie SJC boos over ontslag Sjaak Polak: 'Wanhoopspoging van het bestuur'