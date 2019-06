Marius uit Roelofarendsveen kweekt eetbare rozen

Rozenblaadjes door een salade, in een glas champagne of als garnering van een dessert. Kweker Marius Rodewijk kweekt sinds kort niet alleen rozen voor in een vaas, maar ook een eetbare variant. Hij levert de bloemen momenteel nog alleen aan de horeca, maar de wens is om de eetbare rozen in de toekomst ook in de supermarkt te kunnen verkopen.

'We zijn hier een tijdje geleden mee begonnen, omdat de concurrentie voor gewone rozen vanuit het buitenland steeds meer toeneemt', vertelt Marius terwijl hij door zijn kas met eetbare bloemen loopt. Door zich te specialiseren in het kweken van eetbare rozen hoopt de kweker een speler te kunnen worden op deze nichemarkt.

'Het is wel even omschakelen, want eetbare rozen moeten voldoen een strenge voorwaarden vanwege de voedselveilgheid die ook voor groenten en fruit gelden', zegt hij. Marius heeft daarom een speciale ruimte in zijn kas 'gereserveerd' voor de eetbare rozen. Iedereen die daar binnen komt moet zijn handen ontsmetten met alcohol.

Gewone roos en eetbare roos

Alleen een echte kenner zal het verschil zien tussen een gewone roos en een eetbare roos, want het is namelijk niet zichtbaar. 'Dit heeft te maken met de manier van telen. ', legt Marius uit. 'Bij gewone rozen worden er soms chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bij een eetbare roos mag dit absoluut niet. Hier worden alleen natuurlijke vijanden gebruikt om ziektes te bestrijden.'

Maar hoe zien we de roos in de kas uiteidelijk terug op ons bord? 'De rozenblaadjes kunnen in veel verschillende recepten gebruikt worden, maar vaak dient het alleen als een soort garnering', vertelt Marius. 'De rozenblaadjes hebben niet echt veel smaak, dus daarom kunnen chefkoks dit heel mooi als decoratie gebruiken.'

'Gasten vinden het heel leuk'

Eén van de chefkoks die de blaadjes van Marius gebruikt is Stephan Möllers. 'Ik vind het zeker een toegevoegde waarde aan een gerecht. Je kan het wel zonder roosjes doen, maar dat ziet het er toch een stuk minder leuk uit', vertelt hij. 'Gasten worden op deze manier verrast met wat er op hun bord ligt.'

Inmiddels gebruikt Stephan al een tijdje de rozen van Marius in zijn gerechten. 'Mijn gasten zijn ook erg enthousiast, dus ik blijf er zeker mee doorgaan'', zegt hij terwijl hij een dessert met rozenblaadjes staat te maken. 'Bijkomend voordeel is dat de roos het hele jaar door verkrijgbaar is. Dat is ook heel handig', lacht hij.