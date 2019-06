Toekomst publieke omroep: regionale omroepen op NPO 3

Landelijke, regionale en lokale omroepen moeten meer gaan samenwerken. Dat staat in de brief die minister Slob van Media aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het derde landelijke TV-net van de publieke omroep – NPO3 – wordt op termijn omgebouwd tot NPO Regio. Er zijn dan programma’s van regionale omroepen te zien.

In de brief staat de visie van het kabinet op de toekomst van de publieke omroep. De minister vindt het belangrijk dat onafhankelijke journalistiek ook op regionaal niveau wordt gewaardborgd. Zeker nu steeds meer kranten verdwijnen. Hij ziet de regionale omroep daarin als een belangrijke speler.

Om die rol extra goed waar te kunnen maken, en te kunnen blijven waarmaken, wil Slob dat er meer wordt samengewerkt met de NOS. Een selectie van regionaal nieuws is nu al te vinden op de nieuwswebsite en de app van de NOS. Dat moet worden uitgebouwd, zegt hij. Ook het regioblok dat nu wordt uitgezonden in de NOS journaals van 12 en 15 uur noemt hij als een goed begin van samenwerking tussen landelijke en regionale omroepen. Tot slot stelt minister Slob dat de programma's van de regionale omroepen ook terug te zien moeten zijn via NPOStart, via internet dus.

Betere 'bestuurlijke samenwerking'

Om dit allemaal verder uit te bouwen moet er volgens de minister wel meer 'bestuurlijk' worden samengewerkt. De minister gaat hierover praten met de 13 regionale omroepen en de landelijke publieke omroep. Nu zijn alle regionale omroepen, aparte bedrijven. En dat geldt ook voor de landelijke publieke omroepen.

Financieel en technisch is er ook nog een hoop te doen. De minister heeft nog niet duidelijk wat er precies allemaal moet gebeuren en hoeveel geld hiervoor nodig is. In de brief schrijft hij dat deze 'aspecten nadere uitwerking behoeven'. Hierop gaat hij dus nog studeren.

Extra geld voor verbetering lokale omroepen

Dan kijkt de minister ook naar de samenwerking tussen regionale omroepen (zoals Omroep West) en lokale omroepen (bijvoorbeeld Studio Alphen en de WOS in het Westland). Die samenwerking vindt hij belangrijk om op zo de lokale journalistiek professioneler te maken. Hij stelt hier de komende twee jaar 15 miljoen euro voor beschikbaar.

Omroep West werkt al samen met lokale omroepen in het door Omroep West opgerichte RNN, het Regionale Nieuws Netwerk. Ook werken journalisten van Omroep West op de redacties van de WOS, Studio Alphen, Unity.NU in Leiderdorp en de BO in de Duin en Bollenstreek. Via RNN geven professionals van Omroep West cursussen aan medewerkers van lokale omroepen in Zuid-Holland Noord.