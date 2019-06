Politicus Elias van Hees (Groep de Mos) hoopt op muzikale carrière

Dat Hart voor Den Haag/Groep de Mos goed is in politieke plannetjes maken, dat weten we. Maar dat ze bij De Mos ook muzikaal onderlegd zijn, is minder bekend. Elias van Hees is fractiewoordvoerder en heeft de ambitie om volkszanger te worden. Hij krijgt daarbij hulp van Jelle Meinesz, Groep de Mos-raadslid en eigenaar van een muziekstudio. De single 'Het meisje van de bakker' moet de doorbraak worden van Van Hees.

'Zingen zit in mijn bloed', zegt Van Hees. 'Als kind kreeg ik op de middelbare school al eens een negen voor zingen. Ik ben er dus mee opgegroeid', zegt hij lachend. Toch ging Van Hees de politiek in. Eerst een paar jaar voor de PVV maar stapte uit de partij en sloot zich aan bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Nu is hij woordvoerder van de Groep de Mos-fractie.

'De afgelopen negen jaar ben ik heel druk geweest met de politiek', zegt hij. 'Maar in het weekend vind ik het voor mijn ontspanning leuk om op te treden.' Hij doet dat de laatste tijd gemiddeld een keer per week. Op feesten, evenementen en kroegen.

Eigen single

Een nieuwe stap in zijn muzikale carrière is het opnemen van een eigen single 'Het meisje van de bakker', compleet met clip. Hij kreeg hiervoor hulp van Jelle Meinesz die een eigen muziekstudio heeft.

'Elias is mijn politieke mentor en ik zijn muzikale', zegt Meinesz. Meinesz is ondernemer, zoon van Aage M., de kluiskraker die een thermische lans gebruikte en sinds een dik jaar is hij raadslid voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Politiek

'Het idee voor de single ontstond toen we met z’n tweeën, in mijn studio over wat politieke zaken spraken. Uiteindelijk kwam het op muziek, hebben we tot vijf uur in de ochtend karaoke gezongen en van het een kwam het ander.' Bijna een half jaar zijn de twee bezig geweest met het opnemen van de single en de clip. 'Op het resultaat ben ik hartstikke trots', zegt Van Hees, 'het is een vrolijk liedje en dat past wel bij mij.'

Van Hees pakt het professioneel aan. Op 13 juli lanceert hij zijn single officieel tijdens een feestavond in Rijswijk. 'Die avond treden ook andere artiesten op zoals Rein Mercha en Trafassi.'

Keuze

Van Hees wil niet vooruit lopen op de toekomst en een mogelijke keuze tussen de muziek of de politiek. 'Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat ik nu niet hoef te kiezen. En mocht het eens aan de orde komen, dan denk ik dat zingen wel meer betaalt.'