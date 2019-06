Regio blij met toekomstplannen minister Slob, landelijke omroepen een stuk minder

In de plannen krijgen regionale omroepen zendtijd op NPO 3, het derde publieke televisienet. Dat gaat op termijn NPO Regio heten. Regionale journalistiek vindt de minister belangrijk, zeker nu er steeds meer regionale kranten verdwijnen. Daarom wil hij dat stimuleren via NPO 3 en door de NOS meer te laten samenwerken met de regionale omroepen, ook online.

Daar blijft het niet bij, want ook regionale omroepen moeten meer gaan samenwerken met lokale omroepen. Hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West daarover: 'Het kabinet gelooft in de kansen die verdere samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen biedt met het oog op het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek. Die erkenning doet goed, want het is helemaal in lijn met wat we bij Omroep West samen met lokale omroepen doen.'

Regionaal Nieuws Netwerk

Daarmee doelt Ruijl op de samenwerking die Omroep West nu al heeft met regionale omroepen in het RNN, het Regionaal Nieuws Netwerk. De omroep werkt in dit netwerk nauw samen met lokale omroepen in de regio. Voor deze samenwerking stelt de minister voor twee jaar 15 miljoen euro beschikbaar. Hoofdredacteur Ruijl is daar blij mee en vult aan: 'Structurele financiële steun hiervoor is op den duur wel vereist.'

De NOS is positief over de plannen om de regionale en lokale journalistiek te versterken. 'Maar', zegt een woordvoerder op NOS.nl: 'Tegelijkertijd laten enkele voorgestelde maatregelen in de brief nog veel ruimte voor interpretatie over de opdracht en de financiële stabiliteit van de publieke omroep'.

Ook grote vraagtekens

De landelijke publieke omroep zet ook grote vraagtekens bij andere onderdelen van het plan van Slob. Zo wordt reclame voor acht uur 's avonds verbannen van de landelijke televisienetten, verdwijnen alle commercials online, moet er verder worden ingegrepen bij 'grootverdieners' en moet gezocht worden naar een 'passende plek' voor de (kinder)programma's die nu op NPO 3 worden uitgezonden.

Al met al kost dat zo'n 60 miljoen euro aan inkomsten en daarvoor wordt de publieke omroep maar voor 40 miljoen gecompenseerd. Slob denkt dat het allemaal wel wat goedkoper kan hier en daar. 'De maatregelen kunnen leiden tot opnieuw een grote bezuiniging. Het kabinet schrijft dat het uitgesloten is dat de programmering zal worden geraakt. Met de plannen zoals die nu voorliggen, is dat onmogelijk", zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman op NOS.nl. 'Deze maatregelen zullen vooral ten koste gaan van het programma-aanbod voor jongeren. Zeker als NPO 3 wordt omgevormd tot een regiozender zal ons bereik onder jongeren drastisch afnemen en jong talent steeds minder kansen krijgen bij de publieke omroep.'