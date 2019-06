Alle gemalen draaien, maar geen grote problemen door forse regenval

De overvloedige regenval van de afgelopen nacht en ochtend zorgt niet voor grote problemen. Dat laat het Hoogheemraadschap van Rijnland weten. 'Alle pompen en gemalen draaien, maar het watersysteem is in orde', zegt een woordvoerder. Wel wordt langs de Oostvaart bij Hazerswoude-Dorp een tijdelijke pompinstallatie opgebouwd om het overtollige water sneller weg te werken.

Op veel plekken in de regio viel zaterdag 20 tot 30 millimeter regen. Nieuwkoop spande de kroon met ruim 46 millimeter. De afgelopen dagen heeft het ook al een aantal keer hard geregend. 'In de polders in ons gebied staat het water hoger dan normaal', laat het Hoogheemraadschap weten. 'Maar we hebben geen problemen. We staan wel paraat.'

Er is contact geweest tussen het Hoogheemraadschap en het KNMI om de weersverwachting door te nemen. 'Als het de rest van de dag ook zo zou regenen, waren er meer maatregelen nodig geweest', zegt de woordvoerder. Maar het is inmiddels droog en in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door.