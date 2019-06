Ruim 40.000 euro geïnd bij handhavingsactie Moerwijk

Bij een grote handhavingsactie in Moerwijk in Den Haag is voor ruim 40.000 euro aan niet betaald belastinggeld en onbetaalde boetes geïnd. Ook zijn er 22 voertuigen in beslag genomen en is er een hennepkwekerij opgerold.

De actie werd vrijdag gehouden en was bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. De gemeente Den Haag werkte samen met de politie, brandweer, HTM, Belastingdienst, Douane, Stedin en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens de gemeente reageerden veel wijkbewoners positief op de actie.

De gemeentelijke belastingdienst inde voor bijna 12.000 euro aan niet betaald belastinggeld. De Rijksbelastingdienst haalde 28.660 euro op en nam 22 voertuigen in beslag. In één van de huizen die door de Haagse Pandbrigade werd gecontroleerd, is een hennepkwekerij met 390 planten gevonden. De huurder is aangehouden.

Openstaande boetes

De HTM deelde 37 boetes uit voor zwartrijden in het openbaar vervoer en hield vier mensen aan die nog openstaande boetes moesten betalen. De politie incasseerde 3.000 euro aan onbetaalde bekeuringen. Ook werden nieuwe bonnen geschreven, waaronder voor mobiel bellen tijdens het rijden en rijden zonder verzekering of rijbewijs.

Tijdens de controles ging één auto er vandoor. Na een politieachtervolging lieten de twee inzittenden de wagen achter op de stoep. In de auto lagen cilinders met lachgas. In een andere auto lagen 214 tubes lijm, die in beslag zijn genomen.

Horecacontroles

Het horecateam bezocht elf zaken. Bij maar liefst negen daarvan werden misstanden ontdekt, zoals vergunningen die niet op orde waren of illegaal afgetapte stroom. Bij een van de zaken is iemand aangehouden voor illegaal gokken. Een andere onderneming werd gesloten, omdat er geen leidinggevende aanwezig was.