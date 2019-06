Beschuit met muisjes: Orgito is de laatste Bronovo-baby

Voor de laatste keer beschuit met muisjes in het ziekenhuis Bronovo in Den Haag. Orgito zag daar vrijdag het levenslicht en is daarmee de laatste Bronovo-baby. De afdeling verloskunde van het ziekenhuis verhuist dit weekend namelijk naar HMC Westeinde aan de Lijnbaan in Den Haag.

De ouders van Orgito, Mandalina en Mahmut, zijn trots dat hun zoon de laatste baby is die in het Bronovo is geboren. 'Een mooi verhaal voor wanneer Orgito groter is', laten ze weten. De baby is hun vierde kindje.

'Wij zijn geweldig geholpen. Het is jammer dat het Bronovo sluit, maar gelukkig gaan deze verloskundigen en artsen ook in het Westeinde aan de slag. Het is wel mooi om een stukje geschiedenis te schrijven door deze laatste geboorte in het Bronovo.'

Oranjes

Het Bronovo genoot landelijke bekendheid door de klandizie van de Oranjes. Willem-Alexander toonde er zijn pasgeboren nakomelingen voor het eerst aan het Nederlandse volk.

Troonopvolgster prinses Amalia werd er geboren, net als haar zusjes en verschillende andere kinderen van de koninklijke familie en talloze kinderen van gezinnen uit Den Haag en omstreken.

2024 helemaal gesloten

Op vrijdagavond 14 juni stopte de verloskundige afdeling van HMC Bronovo met het opnemen van vrouwen die gaan bevallen. Patiënten kunnen vanaf dit weekend terecht in HMC Westeinde. Volgende maand wordt ook de Spoedeisende Hulp van Bronovo verplaatst naar Westeinde. Het Bronovo-ziekenhuis wordt uiterlijk 2024 helemaal gesloten.

Veel mensen hebben bijzondere en mooie herinneringen aan het iconische ziekenhuis. Omroep West vroeg naar jouw meest dierbare herinneringen. Hier vind je de mooiste verhalen op een rij.