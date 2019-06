Burgemeester Krikke loopt laatste kilometers van Nacht van de Vluchteling mee

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft tijdens de Nacht van de Vluchteling de laatste tien kilometer meegelopen. Een groep wandelaars vertrok om middernacht van de Kralingse Plas in Rotterdam voor de nachtelijke tocht. Vanuit de havenstad werd er in 40 kilometer naar de Haagse Grote Markt gelopen, waar de deelnemers in de vroege ochtend aankwamen.

De Nacht van de Vluchteling is een wandeltocht van 40 kilometer die wordt georganiseerd om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor vluchtelingen. Behalve Den Haag waren ook Haarlem, Amersfoort en Arnhem finishsteden van zulke tochten. Dit jaar was er bij de vier routes een recorddeelname van 5600 wandelaars. Tot nu toe is ruim anderhalf miljoen euro opgehaald. De actie loopt tot eind augustus en de opbrengst gaat naar Stichting Vluchteling.

Directeur van die stichting is Tineke Ceelen en ze was blij met het recordaantal deelnemers: 'Nederland heeft zich van zijn allerbeste kant laten zien', zei ze na afloop bij de finish in Den Haag. 'Fantastisch zoveel enthousiasme en solidariteit met vluchtelingen in de wereld.'

LEES OOK: Noordwijkse directeur Stichting Vluchteling zag verwoesting in Irak met eigen ogen