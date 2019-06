Historische schepen in het Franse Rouen klaar voor vertrek naar Scheveningen

De kades van de Seine zijn zondag afgeladen met duizenden mensen die een glimp willen opvangen van de historische schepen die over de Franse rivier varen. Het is de afsluiting van de Armada, een evenement voor liefhebbers van de imposante zeilschepen in de Franse havenstad Rouen. Maandag vertrekken de schepen richting Den Haag, waar ze donderdag aankomen voor de Sail op Scheveningen.

De schepen hebben tijdens de Armada tien dagen in de haven van Rouen gelegen, zodat bezoekers de prachtige zeilschepen van dichtbij konden bewonderen. 'Ik kan niet wachten om de zee weer op te gaan', vertelt Elle Bauchant, interior manager op het uit het Friese Makkum afkomstige schip de Wylde Swan. 'Dat is wel lekker, weer een beetje rust om je heen. Leven in een soort eigen bubbel. Dat bevalt me wel.'

Ruth Giesen is de jonge, vrouwelijke kapitein van de Wylde Swan, die tijdens de tocht naar Scheveningen zo'n 25 passagiers heeft. Voor haar is het varen met zo'n prachtige tweemaster als de Wylde Swan heel speciaal. 'Je moet je voorstellen dat je soms dagen onderweg bent met al die mensen aan boord. Het is een ontzettende gezellige, leuke wereld.'

Juichen en zwaaien

Zondag nemen de schepen afscheid van het Franse publiek. De kades staan vol met duizenden mensen om de boten toe te juichen en uit te zwaaien. 'Het is echt leuk voor die mensen, die zitten hier de hele dag al', vertelt Steven Schaalma, passagier van de Wylde Swan. 'Het is geweldig. Ze zitten langs de hele oever met campers. Hele families zitten bij elkaar met barbecues, dat is toch leuk.'

Ook Wendy Veelenturf, stuurman van de Wylde Swan, is enthousiast. 'Het is echt heel leuk. De mensen zijn echt heel geïnteresseerd. Er zijn ook drie mensen die met ons mee terugvaren naar Scheveningen. Die hebben gewoon besloten om mee te gaan. Leuk!'

Omroep West-verslaggever Erik Kooijman reist vanuit Rouen mee met de Wylde Swan naar Scheveningen. De schepen komen daar donderdag 20 juni aan. De aankomst kun je live bekijken via de livestream van Omroep West die op de website en televisie te zien is van 10.00 tot 13.00 uur. Zaterdag 22 juni is om 12.00 uur de Westdoc 'Sail naar Scheveningen' te zien, waarin Erik Kooijman verslag doet van zijn reis op de Wylde Swan van Rouen naar Scheveningen.