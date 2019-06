Groot, groter, grootst: beeldententoonstelling van Jaume Plensa

Met groot materieel als een takelwagen en een vorklift is deze week de tentoonstelling van de Spaanse beeldend kunstenaar Jaume Plensa in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen ingericht. De indrukwekkende sculpturen zijn tot vier-en-halve meter hoog en wegen al snel enkele duizenden kilo’s. En dat blijkt nog een hele operatie.

Met grote voorzichtigheid en precisie worden de beelden op hun plaats gezet, want museumdirecteur Jan Teeuwisse moet er niet aan denken dat een beeld omvalt: 'Die beelden zijn verschrikkelijk zwaar en op het moment dat je zo’n beeld op de rand zet dan beschadig je het al. En als het eenmaal staat, dan kun je het niet weer eventjes verschuiven.'

Het gaat bijna mis bij het plaatsen van een stenen beeld van 2300 kilo. Door het gewicht is het moeilijk om er vat op te krijgen. Met behulp van een hijsbalk en een wirwar van touwen en stroppen, proberen vier, vijf man het beeld overeind te tillen. Tentoonstellingsinrichter Leon Perlot: 'De strop kan breken of losraken. En het ergste wat kan gebeuren is dat het beeld kapot valt.'

Gezichten van meisjes

De metershoge beelden van Plensa zijn vaak beeltenissen van meisjes die model voor hem hebben gestaan. Daarbij valt het op dat de ogen vaak gesloten zijn, en de verhoudingen van het gezicht worden vervormd. Dit heeft een vervreemdend en meditatief effect.

Twee van deze (ijzeren) sculpturen zijn sinds dinsdag te zien op het duin langs de Scheveningse boulevard. De hoogte van vier-en-halve meter roept de vraag op: hoe maak je zo’n sculptuur? Teeuwisse: 'De kunstenaar begint met een kleine schets. Daar wordt het in een grotere gips gegoten. En uiteindelijk wordt het mechanisch vergroot met een pantograaf. En dan wordt het uitgevoerd en dan gaat de kunstenaar daar nog de laatste hand aan leggen. Maar zo deden de Grieken en Romeinen dat vroeger ook al. Alleen doen ze dat nu digitaal.'

Verschillende materialen

Buiten staan dus twee ijzeren beelden, maar Plensa maakt ook gebruik van andere materialen. Volgens Teeuwisse is dat te zien tijdens de tentoonstelling in het Museum Beelden aan Zee: 'De beeldhouwkunst is een ambachtelijk vak. We hebben in het museum niet alleen gietijzer, maar ook brons, roestvrijstaal, glas en albast. Prachtige beelden die doorzichtig zijn. Dat materiele is een belangrijk aspect van zijn werk.'

De expositie van Jaume Plensa is van 22 juni tot 22 september in Museum Beelden aan Zee.