Koning Willem-Alexander toegelaten tot belangrijkste Europese ridderorde

Koning Willem is sinds vandaag officieel lid van een van de oudste ridderordes ter wereld. Na een plechtige ceremonie mag hij zichzelf 'Stranger Knight' in de Orde van de Kousenband noemen. Koning Willem-Alexander is lid nummer 1012 en hij is de elfde Oranje die toegelaten wordt.

Naast Willem-Alexander werd ook de Spaanse koning Felipe officieel geïnstalleerd als 'Stranger Knight' door de Britse Koningin Elizabeth. In St George's Chapel, de spirituele thuisbasis van de oudste Britse ridderorde, werden beide heren in de orde verwelkomd. Koning Beatrix is sinds 1989 lid van de orde.

De plechtigheid was omgeven met de pracht en praal waar de Britten om bekend staan, met onder meer een plechtige processie van de ridders vanuit het kasteel naar de kapel. De koninginnen Máxima en Spaanse Letizia mochten vanaf een tribune toekijken en konden zich daarna bij hun echtgenoten voegen voor de ceremonie. Na afloop ging het illustere gezelschap per koets terug naar het kasteel.

Prins Maurits

De allereerste Oranje die lid werd van de orde was Prins Maurits. Hij kreeg in 1612 nummer 409 toebedeeld. Toen bestond de prestigieuze groep alleen nog maar uit mannen, dit terwijl een vrouw volgens de legende de aanleiding was voor het oprichten van de orde.

De gravin van Salisbury was in 1344 aan het dansen op een bal in Calais, toen de kousenband van haar been afgleed. De omstanders moesten lachen. Koning Edward III greep in en graaide het verloren kledingstuk van de grond en gaf het terug aan de hertogin. Hij blafte vervolgens de omstander toe: 'Schande aan wie er kwaad van denkt.’ Dit werd het motto van de orde.

Honderdjarige oorlog

Nadat de koning de gravin uit haar gênante positie had bevrijd, zou hij tegen de hovelingen hebben gezegd dat hij van de kousenband het meest gerespecteerde symbool in het Christendom zou maken. Vier jaar later richtte hij de Orde van de Kousenband op. In de Middeleeuwen was dit de meest prestigieuze samenkomst van ridders in Europa.

Bovenstaand verhaal lijkt een fabel. In de veertiende eeuw werd de Kousenband gedragen door mannen. Waarschijnlijker is dat Edward de orde stichtte om zijn aanspraak op de Franse kroon kracht bij te zetten. De honderdjarige oorlog was net onderweg en de Engelse koning wilde een machtsblok vormen met de Engelse adel die in zijn land steeds meer invloed kreeg. Om die adel aan zich te binden, richtte hij de orde van de Kousenband op. Een groep waar een lid van de Nederlandse adel vandaag aan is toegevoegd.

LEES OOK: Zeven topstukken uit de collectie van de vernieuwde Leidse Lakenhal