Iedereen kijkt uit naar uitspraak in zaak Mitch Henriquez: 'Er wordt enorm meegeleefd'

Het gerechtshof doet woensdag uitspraak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015. Een spannende dag voor de nabestaanden van Henriquez, de Arubaanse gemeenschap en de politie. De Arubaan Mitch Henriquez overleed toen hij hardhandig werd gearresteerd in het Haagse Zuiderpark. 'De familie Henriquez is heel bekend op Aruba, dus er wordt enorm meegeleefd,' zegt journaliste Natasja Gibbs.

'Veel mensen van de eilanden zijn emotioneel betrokken,' zegt Gibbs, die voor het Caribisch Netwerk van de NTR werkt. 'Ze zien dit als iets wat henzelf of hun zoon ook had kunnen overkomen.' Mitch Henriquez riep na afloop van een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark dat hij een wapen had. Agenten pakten hem vervolgens zo hard aan, dat hij een dag later overleed in het ziekenhuis.

De nabestaanden van Mitch Henriquez gaan woensdag met velen naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. 'De zussen van Mitch zijn terug naar Aruba, maar de rest van de familie is erbij,' zegt neef Alexander tegen Omroep West. 'We verwachten dat de uitspraak gelijk zal zijn aan de eis, dan zijn we al tevreden. Meer dan dat zit er niet in, denk ik.'

Impact groot

Bij de politie wordt reikhalzend uitgekeken naar de uitspraak. 'Reken maar dat het leeft, een deel van de collega's volgt het letterlijk', zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. 'Of ze nou wel of niet worden veroordeeld, de impact is groot voor de twee agenten en hun gezinnen. En ook voor de nabestaanden. De zaak loopt ook al zo lang.'

In 2017 veroordeelde de rechtbank de twee agenten die bij de arrestatie betrokken waren tot een voorwaardelijk celstraf, maar zij gingen in beroep. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in april een voorwaardelijke celstraf en een beroepsverbod van twee jaar. 'We gaan ervanuit dat de agenten niet meer bij de politie mogen werken als ze worden veroordeeld,' zegt neef Alexander. 'We hopen op ontslag.'

Brief aan korpschef

De inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman beloofde de twee agenten na de dood van Henriquez dat ze bij de politie konden blijven werken, ook al zouden ze worden veroordeeld. De moeder van Mitch schreef vorige week een brief aan korpschef Erik Akerboom waarin ze vraagt om ontslag als het tot een veroordeling komt. 'Ze wil niet dat de agenten nog meer onschuldige slachtoffers maken,' zegt Alexander.

Volgens Natasja Gibbs verwachten de meeste Arubanen niet dat er gerechtigheid komt voor de nabestaanden van Mitch Henriquez. 'Veel Caribische Nederlanders hebben een argwanende houding ten aanzien van Nederland, de politie en het rechtssyteem, maar ook de manier waarop er wordt omgegaan met eilandbewoners. De uitkomst staat voor veel meer dan: krijgt de familie gelijk of geen gelijk? Het staat voor het vertrouwen wat ze hebben in het rechtssysteem.'

Veel over gepraat

Wat de uitspraak ook zal zijn, Gerrit van de Kamp denkt dat er nog lang en veel over gepraat zal worden bij de politie. 'Het werk wat je doet, kan mogelijk leiden tot een veroordeling. Maar of het zover komt... we zullen woensdag zien wat de rechter ervan vindt.' Het hof doet 19 juni om 10:00 uur uitspraak.

