Waarnemend burgemeester Noordwijk nieuwe informateur provincie

Jon Hermans-Vloedbeld gaat proberen een nieuwe coalitie in de provincie Zuid-Holland te smeden. Dat heeft de VVD in provinciale staten maandag bekend gemaakt. Hermans-Vloedbeld is lid van de VVD en op dit moment waarnemend burgemeester van Noordwijk.

Een poging van VVD-prominent Hans Wiegel om een coalitie te smeden met Forum voor Democratie liep vorige week vast. Hierop stapte Wiegel op, en stond Forum voor Democratie buiten spel in de formatie.

De provinciale VVD-leider Floor Vermeulen mocht daarna het voortouw nemen in een nieuwe informatieronde. Jon Hermans-Vloedbeld gaat dat proces nu leiden, samen met Sjoerd Vollebregt. Vollebregt is in het dagelijks leven voorzitter van de Economic Develeopment Board van de Drechtsteden. Officieel is zijn titel nu 'co-informateur'. Hermans-Vloedbeld en Vollebregt beginnen deze week nog met werk als informateur.

Meteen aan de slag

Volgens Vermeulen 'is het nu van belang om snel en zorgvuldig te bekijken welke partijen met elkaar een coalitie willen vormen. Vervolgens zegt de liberaal: 'Met Hermans-Vloedbeld en Vollebregt gaan een informateur en co-informateur die stevig zijn geworteld in Zuid-Holland aan de slag. Maar het valt of staat met de politieke bereidheid tot samenwerken van links tot rechts om deze provincie te kunnen besturen.'

Belangrijkste taak van de informateurs is om met de verkiezingsuitslag in de hand, te zoeken naar partijen die met elkaar willen samenwerken. Dat betekent ook dat er weer veel gesprek gevoerd moeten worden om te kijken op welke vlakken er overeenstemming te bereiken is, en waar het moeilijk wordt.