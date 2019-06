'Goeie Hitler'-retweet van Henk Bres valt slecht bij Haagse PVV

Afgelopen weekend retweette PVV'er Henk Bres een tweet van ene @Claudio_Salvatore. 'Kut Afrikanen. Laf, stiekum en altijd in een groepje. Ik zeg uitroeien met een GOEIE Hitler', was er op de tijdlijn van Bres te lezen. De Haagse PVV neemt daar afstand van.

De PVV laat in een reactie nu weten: 'Henk heeft dit op eigen rekening geretweet uit emotie vanwege het gruwelijke filmpje wat erbij zat, maar het spreekt voor zich dat de Haagse PVV hier niets mee van doen heeft. We walgen van racisme en discriminatie en dit onderschrijven wij allemaal!'

De tweet op de tijdlijn van Henk Bres werd ook gezien door Nur Icar, fractievertegenwoordiger van Islam Democraten in de Haagse raad. Hij was echt kwaad.

Geen Afrikanen maar Noord-Amerikanen

De woordvoerder gaat niet in op de vraag of deze tweet nog gevolgen heeft voor Henk Bres, of dat de fractie met hem een gesprek aangaat.

Docent wetenschapsjournalistiek en brongebruik aan de Universiteit Leiden, Peter Burger, analyseerde de retweet van Bres. In de retweet van de Hagenees gaat het over Afrikanen. Volgens Burger zijn er echter geen Afrikanen, maar Noord-Amerikanen in de video te zien die bij de tweet hoort. De vechtpartij was volgens de docent in 2017 in de buurt van Boston tussen Amerikaanse jongens.

'Dit mag niet zomaar passeren'

Fractievertegenwoordiger Nur Icar van de Islam Democraten is blij dat de PVV afstand neemt van de tweet, maar het gaat wat hem betreft niet ver genoeg. 'Ze moeten daar consequenties aanhangen', zegt hij. Icar is van mening dat in een gemeenteraad 'dit soort figuren' niet kunnen rondlopen. 'We hebben een voorbeeldfunctie en dit is geen incident. De gemeenteraad moet handelen.'

De Islam Democraten onderzoeken nu of er vervolgstappen genomen kunnen worden tegen Henk Bres. 'Ik denk dat een oproep tot genocide ook strafbaar is', zegt Nur Icar. Henk Bres was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

